《热点聚焦》美联储主席叶伦决心避免贸然升息，担心经济转差

**保持耐心**

尽管失业率逐步下降且通胀率正升向美联储2%的目标，但叶伦在过去六个月已经设法将投资者的注意力，转向薪资增长迟滞以及很多美国人放弃寻找工作这方面。

最近，她把较高的通胀率数据描述为“噪音”，指出超出目标“充其量是我们在未来道路上可能面临的风险”。

在7月初国际货币基金组织(IMF)举办的活动上，叶伦给出又一重大线索即她不怕给经济加热，称资产价格泡沫或其他金融不稳定性的威胁可能不会促使联储提早收紧政策。

许多了解叶伦的分析师称此番讲话是一个重要信号，表明了她对于央行应该在多大程度上关切金融稳定性的看法。叶伦的观点非常明确：升息几乎肯定会损及就业和经济成长，但不一定能抵御泡沫。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯最近指出，理论上有理由允许通胀率暂时超过目标水准以便帮助拉低长期失业人口。威廉姆斯通常被视为政策的风向标，这是美联储对加息保持耐心的又一迹象。美联储于曾在1970年代末和1980年代初为对抗通胀飙升而将联邦基金利率最高拉抬至20%的，对其而言，提出允许通胀升温的观点也是一个敏感话题。

投资者目前认为美联储要等到明年下半年才会开始加息。鉴于美国失业率接近六年低点，并正向美联储官员认为的均衡水准靠拢，投资者的利率预期对于叶伦而言是一次重大成功。

同僚们称叶伦很轻松就适应了新角色，不过被Stockton称作的“压力测试”还在前面，或许在今年秋季开始，到时关于利率的辩论将变得激烈。

美联储预计10月结束重要的危机应对措施之一，停止购买公债和抵押贷款支持证券。一旦结束购债，下一步将是升息。

前美联储副主席布兰德预测，决策者之间“将会出现一番较量...将是完全公开的”。