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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 12:32 BJT

台湾央行：182天期国库券决标贴现率在0.41%，远低于预期

路透台北8月13日 - 台湾央行周三代财政部标售的182天期国库券，决标贴现率为0.41%，远低于市场预期。此得标利率较今年1月财政部标售同天期国库券决标贴现率0.497%走跌8.7基点。

路透周二调查显示，182天期国库券决标贴现率将落在0.50-0.52%。

央行表示，得标者加权平均投标贴现率为0.376%，区间为0.200-0.0.410%。此期国库券银行业得标比重100%。

此期国库券投标总额为871亿台币，发行金额为200亿，投标倍数为4.36倍。

该期国库券将在周四(14日)交割，到期日为2015年2月12日。

以下为2013年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2014年

8月13日 182 200 0.410 4.36

7月11日 273 200 0.423 4.20

5月 8日 28 245* 0.319 4.36

3月31日 91 200 0.388 4.00

3月26日 364 250 0.500 3.21

2月21日 273 250 0.449 3.20

1月13日 182 250 0.497 2.96

2013年

12月31日 91 203.5 0.580 1.32

12月26日 364 350 0.538 2.46

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62(完)

*表不足额标售。

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