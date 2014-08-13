中国货币市场：主要回购利率趋跌，金融数据疲弱暂未改机构对资金稳定预期

路透北京8月13日 - 中国银行间货币市场主要回购利率 周三趋跌；交易员表示，新股申购对资金存一定扰动，不过流动性整体尚稳定，拆入隔夜品种会略感不易，但期限相对偏长资金供给则较充裕。
甫公布的7月金融数据显示新增贷款大幅低于预期，且当月存款流失明显，相比现券、股市等迅速做出反应，货币市场表现淡定。交易人士指出，维持流动性在适度水平的基调应暂未改变，所以对下一步银行间资金预期尚稳定。
周三公布数据显示，7月新增人民币贷款3,852亿元，远低于此前路透7,275亿元的调查中值；初步统计，同期社会融资规模大幅收缩至2,731亿元，环比下降达86%。
中国央行有关部门负责人周三称，在剔除特殊基数、季节效应等因素后，7月份主要金融指标仍在合理区间运行。将继续实施稳健的货币政策，既保持定力又主动作为，适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性和有效性，继续为经济结构调整与转型升级营造稳定的货币金融环境。
”今天开盘隔夜这块还是挺紧，应该是受到新股申购一定影响，中长期限供给还行，“华南一银行交易员称，”最近都感觉开盘有点指导的意味，不过短期也暂时看不到太负面的因素，预期回购利率可能会低位震荡。“
本周三、周四将有两只新股申购，欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选
上海一银行交易员认为，金融数据虽然超预期，但央行称货币信贷和社会融资规模增长仍处在合理区间，其预计短期内货币政策取向、对流动性的调控态度将延续，当然下面公开市场操作需关注。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8886 2.9136 -2.50
七天 3.3841 3.3870 -0.29
14天 3.5855 3.6041 -1.86
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.6200 1.9050 +171.50
七天 4.0050 4.0500 -4.50
14天 4.0050 3.8950 +11.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.9600 3.0000 -4.00
七天 3.4200 3.4200 +0.00
14天 3.5800 3.6000 -2.00
Shibor
其中:隔夜 2.8920 2.9160 -2.40
七天 3.3600 3.3900 -3.00
三个月 4.6882 4.6905 -0.23
-------------------------------------------------------------(完)
(发稿 康熙泽；审校 毕晓雯)