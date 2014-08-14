专栏节选 :台湾的最佳防御系统--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月14日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 「战争的开始和结束，始终令民主人士感到棘手。」这是十九世纪中叶，法国政治社会学家托克维尔（Alexis de Tocqueville）的名言。美国总统欧巴马也曾表示：「美国最昂贵的错误，源自于我们倾向以诉诸武力的方式来解决争议，而未全盘思考后果、缺乏国际支持与合法性，且未向国人坦承所必须做出的牺牲。」但近来局势的发展，却显示欧巴马的言行不一。

欧巴马说明他介入战争的原则，但却对要如何结束军事行动毫无想法。退场机制的设计，令美国近四届总统的行政团队伤透脑筋。更大的危机是，美国出兵可能刺激更多圣战分子跑到伊斯兰国家。

在美国二○○三年驻军后，伊拉克才出现盖达组织，进而在当地茁壮。据估计，激进组织ＩＳＩＳ在伊拉克和叙利亚拥有一至二万名圣战士，其中两千人持有西方国家的护照，更有约一百人是美国人。

为何美国涉险卷入另一个冲突，而普丁又一再鼓动战争？战争能让执政者享有更大的权力，进而导致中央集权；在民主国家中，战争提供野心者最有把握且快速的成功途径。

换言之，军事行动的主要受益者，是国家的现任领导人，因此他们自然会倾向走上这条路。以欧巴马来说，他因为先前对叙利亚和利比亚的犹豫态度，间接鼓励了普丁和ＩＳＩＳ的侵略行为而饱受抨击，于是就有了这次「果断」的空袭。

目前美国面对的潜在陷阱，与布希和柯林顿政府所面对的并没有两样。ＩＳＩＳ并非不堪一击的伊拉克军队，不太可能因为空袭就消失无踪。美国与以色列的处境类似，面对孤注一掷的敌人，藉由恶意攻击取得政治优势，出兵对他们反而有利。较佳的策略，可能是优势的国防，如以色列的铁穹反导弹防御系统，以及对方的经济发展，让他们能与全球的安定局势连结、挂钩。

可惜的是，两大逐渐增温的冲突重心--中东和俄罗斯，也是石油和天然气的出口重镇。因此，除了精进的国防系统，还应包括立即降低对碳氢化合能源的依赖。就这方面来说，台湾受到的影响不减反增，过去几年来，石油进口占ＧＤＰ(国内生产毛额)比重逐年上升。

台湾从未是恐怖分子的攻击目标，希望永远都不是。页岩油的发展和美国及其他地区天然气蕴藏量，已大幅增加全球的能源储备，相当程度抑制了近期油价的涨势。不过，我们不能将油价的稳定视为理所当然，中东和俄罗斯的情势随时可能恶化，有可能延续数年都不会改善。减少对进口石化能源的消耗，才是台湾的最佳防御系统。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。