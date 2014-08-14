《中国债券市场每日交易备忘》--8月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行50亿元一年期固息增发债10:00-11:00招标 农发行50亿元三年期固息增发债10:00-11:00招标 农发行50亿元五年期固息增发债10:00-11:30招标 杭州银行10亿元三个月期同业存单09:30-16:00报价发行，参考收益率4.7000% 招商银行 20亿元九个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 贵阳银行5亿元三个月期同业存单09:30-16:00报价发行，参考收益率4.7000% 江苏海门农村商业银行2亿元三个月期同业存单09:30-16:00报价发行，参考收益率4.7801% 北京银行 10亿元九个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.8501% 平安银行 15亿元六个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 平安银行5亿元三个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.6002% 浦发银行 10亿元六个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 浦发银行10亿元九个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 中信银行 10亿元三个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.6002% 中信银行 5亿元一个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.3501% 中国建材 35亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和农行主承 大唐集团50亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和华夏银行主承 华电集团37亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和工行主承 山东高速集团20亿元九个月期超短融簿记建档(中诚信AAA，中债资信AAA-)，招商银行主承 中国航空油料集团10亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和国开行主承 景德镇国资5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，交行主承 华泰证券 25亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，中行和农行等承销 青岛国信发展(集团)20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和国开行主承 重庆化医控股10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和兴业银行主承 铁汉生态 2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，平安银行主承 广州市浪奇实业 0.9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 广东粤合资产经营公司2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，浦发银行主承 贵航工业集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 天津渤化永利化工5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-)，中金和浦发银行主承 陕西西咸新区沣西新城开发12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，银河证券主承 阜宁县城投发展12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，平安证券主承 龙海市国资投资经营8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国开证券主承 安顺虹阳国资投资营运10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，兴业证券主承 赤峰元宝山区国资经营10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 农发行50亿元一年期固息增发债140436，参考收益率4.2609% 登封市城市开发建设6亿元六年期固息债1480398，票面利率7.79% 陕西交通建设13亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1480438，票面利率6.35% 中国航空集团10亿元九个月期超短融011442005，票面利率4.65% 中国船舶工业集团50亿元九个月期超短融011451001，票面利率4.65% 华电新疆发电3亿元一年期短融041456040，票面利率4.99% 嘉兴高等级公路投资5亿元一年期短融041455030，票面利率5.4% 天津中环电子信息集团8亿元一年期短融041468005，票面利率5.33% 中国新兴集团总公司5亿元一年期短融041469042，票面利率5.05% 重庆机电控股集团10亿元一年期短融041454048，票面利率5.4% 方正证券 18亿元三个月期短融071428005，票面利率4.49% 申银万国证券10亿元三个月期短融071415008，票面利率4.6% 上海华谊集团40亿元一年期短融041451047，票面利率4.70% 中国核工业集团50亿元五年期中票101456052，票面利率5.28% 重庆城市交通开发投资集团10亿元五年期中票101456053，票面利率6.0% 桑德环境 5亿元三年期中票101459041，票面利率6.8% ============================================================================ 三、缴款： 国开行50亿元三年期固息增发债140220，发行价100.03元 国开行60亿元五年期固息增发债140219，发行价100.32元 国开行50亿元七年期固息增发债140221，发行价100.18元 国开行40亿元10年期固息增发债140215，发行价99.12元 宁夏回族自治区22亿元五年期自发自还地方债1475001，票面利率3.98% 宁夏回族自治区16.5亿元七年期自发自还地方债1475002，票面利率4.17% 宁夏回族自治区16.5亿元10年期自发自还地方债1475003，票面利率4.26% 上虞市城市建设18亿元七年期固息债1480441，票面利率6.80% 成都新开元12亿元七年期固息债1480444，票面利率7.43% 中国国电集团50亿元九个月期超短融 新兴际华集团30亿元九个月期超短融 云南铜业集团5亿元一年期短融 安徽投资集团10亿元一年期短融 陕西汽车控股集团3亿元一年期短融 中投证券9.5亿元三个月期短融 长江电力 30亿元一年期短融 云南白药控股公司16亿元一年期短融 中国中冶 39亿元一年期短融 中信证券 50亿元三个月期短融 宁波城建投资控股公司10亿元五年期中票 中信国安集团17亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 鞍钢股份 18亿元九个月期短融041354068到期兑付，票面利率5.50% 申银万国证券15亿元三个月期短融071415004到期兑付，票面利率4.45% 华泰证券 30亿元三个月期短融071416006到期兑付，票面利率4.40% 方正证券 18亿元三个月期短融071428003到期兑付，票面利率4.45% 天津港(集团)28.5亿元五年期企业债0980125到期兑付，票面利率4.50% 浦发银行 10亿元三个月期同业存单111409008到期兑付，参考收益率4.6310% 08晋煤债２ 088024 付息 09津港债02 0980126 付息 13中粮MTN003 101351005 付息 13青国投MTN001 101354012 付息 13电科院MTN002 101369002 付息 12鑫泰债 1280229 付息 12肥城资债 1280230 付息 12生态城债 1280231 付息 12穗经开债 1280232 付息 12龙岩城投债 1280233 付息 13铁道02 1380251 付息 13铁道03 1380252 付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国社科院学部委员、央行货币政策委员会前委员余永定撰文指出，解决目前企业融资难融资贵的问题不能 单靠货币政策，因这种困境是多方面原因造成的。而中国央行货币政策亦不能同时兼顾量和价，建议央行是否可 考虑将基础利息率作为货币政策的中间目标。 8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/21公布8月汇丰中国制造业PMI初值 (7月初值50.8) 8/28公布1-7月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 杨文纨/吴芳；审校 丁淑琴)