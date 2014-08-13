新闻稿：中国7月M2同比增长13.5%，新增人民币贷款3,852亿元

路透上海8月13日 - 中国人民银行周二公布金融统计数据，当月广义货币供应量(M2)同比增长13.5%，新增人民币贷款为3,852亿元人民币。
以下为新闻稿全部内容：
一、月末广义货币增长13.5%，狭义货币增长6.7%
7月末，广义货币(M2)余额119.42万亿元,同比增长13.5%，增速分别比上月末和去年同期低1.2个和1.0个百分点；狭义货币(M1)余额33.13万亿元,同比增长6.7%，增速分别比上月末和去年同期低2.2个和3.0个百分点；流通中货币(M0)余额5.73万亿元,同比增长5.4%。当月净投放现金395亿元。
二、当月人民币贷款增加3,852亿元，外币贷款减少27亿美元
7月末，本外币贷款余额83.26万亿元，同比增长13.3%。人民币贷款余额78.02万亿元，同比增长13.4%，增速分别比上月末和去年同期低0.6个和0.9个百分点。
当月人民币贷款增加3,852亿元，同比少增3,145亿元。分部门看，住户贷款增加2,062亿元，其中，短期贷款增加259亿元，中长期贷款增加1,803亿元；非金融企业及其他部门贷款增加1,773亿元，其中，短期贷款减少2,356亿元，中长期贷款增加2,082亿元，票据融资增加1,726亿元。7月末外币贷款余额8,498亿美元，同比增长12.3%，当月外币贷款减少27亿美元。
三、当月人民币存款减少1.98万亿元，外币存款增加150亿美元
7月末，本外币存款余额115.38万亿元，同比增长11.7%。人民币存款余额111.62万亿元，同比增长10.9%，增速分别比上月末和去年同期低1.7个和3.7个百分点。
当月人民币存款减少1.98万亿元，同比多减1.73万亿元。其中，住户存款减少1.08万亿元，非金融企业存款减少1.35万亿元，财政性存款增加6,804亿元。7月末外币存款余额6,086亿美元，同比增长43.4%，当月外币存款增加150亿美元。
四、当月银行间市场同业拆借和质押式债券回购月加权平均利率均为3.41%
7月份， 银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交27.83万亿元，日均成交1.21万亿元，日均成交比去年同期增长69.5%。
7月份，银行间市场同业拆借和质押式债券回购月加权平均利率均为3.41%，分别比上月高0.56个和0.52个百分点，分别比去年同期低0.13个和0.19个百分点。
五、当月跨境贸易人民币结算业务发生4,984亿元，直接投资人民币结算业务发生1,043亿元
7月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3,067亿元、1917亿元、232亿元、811亿元。
注1：当期数据为初步数。
注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。
(整理 路透中文新闻部)