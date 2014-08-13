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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 14:19 BJT

表格：德国7月CPI终值较上月上升0.3%，较上年同期上升0.8%

路透柏林8月13日 - 德国联邦统计局周三公布，

* 7月消费者物价指数(CPI)终值较上月上升0.3%，较上年同期上升0.8%(初值分别为上升0.3%和上升0.8%)

* 7月费者物价调和指数(HICP)终值较上月上升0.3%，较上年同期上扬0.8%(初值分别为上升0.3%和上升0.8%)

* 6月CPI较上月增长0.3%，较上年同期增长1.0%

详细数据如下:

变动百分比

指数/成分 较前月 较上年同期 指数

整体物价指数 +0.3 +0.8 107.0

食品和饮料 持平 +0.2 111.4

烟酒类 +0.3 +1.9 110.0

服装鞋帽 -3.6 +0.8 100.5

房租,能源和水 +0.1 +0.9 108.6

家具和其它家计用品 -0.1 +0.5 102.5

保健和个人护理用品 +0.7 +2.4 101.9

运输 +0.2 +0.3 108.5

通讯 -0.1 -1.5 92.2

娱乐 +2.7 +0.7 106.9

教育 +0.1 -2.7 93.5

餐饮和外宿 +0.1 +2.0 108.4

其它商品和服务 +0.1 +2.0 106.2 (完)
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