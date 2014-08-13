台湾债市：指标公债持券集中度变化表

路透基点：润泰创新国际委托台湾银行安排90亿台币贷款--TRLPC
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透台北8月13日 - 根据台湾柜台买卖中心周三资料，上交易日交割后指标公债持券集中度如下： 发行年期 债券代号 C3 C5 C10 5年 35% 50% 74% 上日交割后 35% 49% 73% 注： 1. C3： 该期公债持券前 3 大合计。 2. C5： 该期公债持券前 5 大合计。 3. C10：该期公债持券前 10 大合计。 4. 统计资料来源：债券自营商及五大保险公司（国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人 寿） 此资料系清算银行上日的帐簿登记余额，包含公债买卖断和附条件交易，未含已买入/卖出未交割数。（ 完） (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。