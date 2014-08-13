台湾债市：103/10期借券成交61.50亿台币，加权平均利率0.3280%

路透基点：润泰创新国际委托台湾银行安排90亿台币贷款--TRLPC
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透台北8月13日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，等殖成交附条件交易行情相关借券细 节如下： 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 上日余额 103/10 61.50 0.4200 0.2500 0.3280 150.5 156.5 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。