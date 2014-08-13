台湾债市：103/10期借券成交61.50亿台币，加权平均利率0.3280%

路透基点：润泰创新国际委托台湾银行安排90亿台币贷款--TRLPC

资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)