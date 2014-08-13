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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 14:14 BJT

表格：德国7月批发物价较前月上涨0.1%，较上年同期跌0.7%

路透柏林8月13日 - 德国联邦统计局周三公布，德国7月趸售(批发)物价较前月上升0.1%，较上年同期下滑0.7%。6月分别为下滑0.1%和0.8%。

具体数据如下:

德国趸售物价 2014年7月 2014年6月 2013年7月

较上月(%) +0.1 -0.1 -0.1

较上年(%) -0.7 -0.8 -0.1

WPI(基期为2010年) 106.5 106.4 107.2

路透调查预估7月趸售物价较前月下滑0.2%，较上年同期下跌0.9%。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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