表格：德国7月批发物价较前月上涨0.1%，较上年同期跌0.7%

《汇市简讯》欧洲盘初：美联储维持利率不变后，美元依旧受到买盘追捧
* 韩股综合股价指数升0.77%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.36%，沪综指下滑0.01%，美国原油期货跌0.27%，伦敦期铜涨0.04%
路透柏林8月13日 - 德国联邦统计局周三公布，德国7月趸售(批发)物价较前月上升0.1%，较上年同期下滑0.7%。6月分别为下滑0.1%和0.8%。
具体数据如下:
德国趸售物价 2014年7月 2014年6月 2013年7月
较上月(%) +0.1 -0.1 -0.1
较上年(%) -0.7 -0.8 -0.1
WPI(基期为2010年) 106.5 106.4 107.2
路透调查预估7月趸售物价较前月下滑0.2%，较上年同期下跌0.9%。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
* 韩股综合股价指数升0.77%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.36%，沪综指下滑0.01%，美国原油期货跌0.27%，伦敦期铜涨0.04%
路透苏黎世5月4日 - 全球第二大再保险公司--瑞士再保险周四公布，第一季净利下降近47%，因澳洲气旋黛比(Debbie)相关的理赔支出令该公司的净利减少3.5亿美元。
路透墨尔本5月4日 - 伦敦期铜周四下跌，因交易所库存大幅增加，并且交易商消化美国今年料将升息两次的预期。升息可能会抑制以美元计价金属的需求。 Kingdom Futures在报告中称，中国经济正在降温的担忧也加剧了金属期货的下行压力，中国财新采购经理人指数(PMI)数据疲弱加重了这种担忧。 “今天稍晚美国将公布大量数据，包括重要的就业数据、耐久财和工厂订单数据，如果这些数据也逊于预期，那么有理由预计午后将出现另一波卖盘。” 0520 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小幅下跌0.2%至 每吨5,590美元，稍早一度触及每吨5,567美元，为4月20日以来最低。期 铜价格延续上日跌势，上日录得18个月来最大单日跌幅。 最新数据显示，LME铜库存激增31,250吨，平息了对于供应下降的担 忧。 上海期交所期铜合约 下跌2.6%至每吨45,470元人民币(6,591 美元)。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但淡化了首季 经济