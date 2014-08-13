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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 07:57 BJT

****主要国家经济指标预测--8月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段      预估值      前值    
     
    8月14日(四)
    0100  韩国央行利率决定                                8月           --      2.50%
    0530  法国国内生产总值(GDP)(较前季)               第二季初值     +0.1%       持平
    0600  德国经季节调整的GDP(较前季)                 第二季初值      持平      +0.8%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                        +1.5%      +2.5%
    0645  法国非农就业岗位(较前季)                      第二季          --      -0.1%
    0715  瑞士生产者/进口物价(较前月)                     7月         持平       持平
                          (较上年同期)                               -0.9%      -0.8%
    0900  欧元区GDP(较前季)                           第二季初值     +0.1%      +0.2%
                 (较上年同期)                                        +0.7%      +0.9%
    0900  欧元区通胀率(较前月)                          7月终值      -0.6%      +0.1%
                  (较上年同期)                                       +0.4%      +0.4%
                扣除食品和能源通胀率(较前月)                         -0.8%      +0.1%
                                    (较上年同期)                     +0.8%      +0.8%
    1230  加拿大新屋价格(较前月)                          6月        +0.2%      +0.1%
    1230  美国进口价格(较前月)                            7月        -0.3%      +0.1%
              出口价格(较前月)                                       -0.1%      -0.4%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)                 8月9日当周     29.5       28.9
              四周均值(万人)                                --          --      29.35
              续请失业金人数(万人)                     8月2日当周    250.0      251.8
       
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段         现值      预估值
    
    8月13日(三)
    0030  澳洲消费者信心指数                              8月        +3.8%        --
    0130  澳洲薪资价格指数(较上季)                      第二季       +0.6%     +0.7%
                          (较上年同期)                               +2.6%     +2.6%
    0300  韩国L货供额                                     6月        +7.4%        --
    0600  德国CPI(较前月)                              7月终值       +0.3%     +0.3%
                 (较上年同期)                                        +0.8%     +0.8%
              HICP(较前月)                                           +0.3%     +0.3%
                  (较上年同期)                                       +0.8%     +0.8%
    0600  德国趸售(批发)物价(较前月)                      7月        +0.1%     -0.2%
                           (较上年同期)                              -0.7%     -0.9%
    0645  法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)         7月终值       -0.4%     -0.4%
                                      (较上年同期)                   +0.6%     +0.6%
    0830  英国请领失业金人数(万人)                        7月     减少3.36     减少3
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率       截至6月三个月     6.4%      6.4%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                 　  -0.2%     -0.1%
                            (不包括奖金)(较上年)                     +0.6%     +0.7%
    0900  欧元区工业生产(较前月)                          6月        -0.3%     +0.3%
                        (较上年同期)                                  持平     +0.1%
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                           8月        正2.5     负1.0
    1100  美国抵押贷款市场指数                        8月6日当周     337.7        --
              再融资指数                                           1,322.2        --
    1230  美国零售销售(较前月)                            7月         持平     +0.2%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                             +0.1%     +0.4%
    1400  美国企业库存(较前月)                            6月        +0.4%     +0.4%
    2245  新西兰制造业表现指数(PMI)                       7月         53.0        --
    2245  新西兰零售销售(较上季)                        第二季       +1.2%     +1.0%
                        (较上年同期)                                 +3.8%     +3.4%
    2301  英国RICS房价指数                                7月           49        51
    2350  日本机械订单(较前月)                            6月        +8.8%    +15.3%
                      (较上年同期)                                   -3.0%     +3.3%
    2350  日本投资外国债券                               前周    买超2,326        --
          外资投资日本股票                                       卖超5,849        --(完)
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