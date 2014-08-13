主要国家经济指标预测--8月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月14日(四) 0100 韩国央行利率决定 8月 -- 2.50% 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.1% 持平 0600 德国经季节调整的GDP(较前季) 第二季初值 持平 +0.8% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.5% +2.5% 0645 法国非农就业岗位(较前季) 第二季 -- -0.1% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 7月 持平 持平 (较上年同期) -0.9% -0.8% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季初值 +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.9% 0900 欧元区通胀率(较前月) 7月终值 -0.6% +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.4% 扣除食品和能源通胀率(较前月) -0.8% +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1230 加拿大新屋价格(较前月) 6月 +0.2% +0.1% 1230 美国进口价格(较前月) 7月 -0.3% +0.1% 出口价格(较前月) -0.1% -0.4% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月9日当周 29.5 28.9 四周均值(万人) -- -- 29.35 续请失业金人数(万人) 8月2日当周 250.0 251.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月13日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 8月 +3.8% -- 0130 澳洲薪资价格指数(较上季) 第二季 +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.6% +2.6% 0300 韩国L货供额 6月 +7.4% -- 0600 德国CPI(较前月) 7月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.8% +0.8% HICP(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.8% +0.8% 0600 德国趸售(批发)物价(较前月) 7月 +0.1% -0.2% (较上年同期) -0.7% -0.9% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.4% -0.4% (较上年同期) +0.6% +0.6% 0830 英国请领失业金人数(万人) 7月 减少3.36 减少3 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至6月三个月 6.4% 6.4% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) -0.2% -0.1% (不包括奖金)(较上年) +0.6% +0.7% 0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 -0.3% +0.3% (较上年同期) 持平 +0.1% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 正2.5 负1.0 1100 美国抵押贷款市场指数 8月6日当周 337.7 -- 再融资指数 1,322.2 -- 1230 美国零售销售(较前月) 7月 持平 +0.2% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.1% +0.4% 1400 美国企业库存(较前月) 6月 +0.4% +0.4% 2245 新西兰制造业表现指数(PMI) 7月 53.0 -- 2245 新西兰零售销售(较上季) 第二季 +1.2% +1.0% (较上年同期) +3.8% +3.4% 2301 英国RICS房价指数 7月 49 51 2350 日本机械订单(较前月) 6月 +8.8% +15.3% (较上年同期) -3.0% +3.3% 2350 日本投资外国债券 前周 买超2,326 -- 外资投资日本股票 卖超5,849 --(完)