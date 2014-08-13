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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 11:27 BJT

中国央行：主要金融指标仍在合理区间运行，货币政策将适时适度预调微调

路透北京8月13日 - 中国央行有关部门负责人周三称，在剔除特殊基数、季节效应等因素后，7月份主要金融指标仍在合理区间运行。将继续实施稳健的货币政策，既保持定力又主动作为，适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性和有效性，继续为经济结构调整与转型升级营造稳定的货币金融环境。

刊登在央行网站的新闻稿称，目前来看，进入8月上旬后，贷款基本上每天保持着300-500亿元人民币的增量，预计未来货币信贷和社会融资规模仍会保持平稳增长态势。

“观察金融运行仍应更多关注主要金融指标的整体趋势性变化，而不宜拘泥于单个月份的短期数据波动。”央行有关负责人称。

该负责人表示，7月份金融数据的回落，与基数效应、今年6月份“冲高”较多以及数据本身的季节性波动等有关，深入分析的结果显示，货币信贷和社会融资规模增长仍处在合理区间，货币政策“总量稳定、结构优化”的取向并没有改变。

他指出，在“三期叠加”、经济运行面临一定下行压力以及房地产市场正在调整的背景下，有效贷款需求没有过去那么旺盛；而7月份存款季节性下降较多，存贷比有所上升，金融机构相应调整贷款的投放进度。

此外，商业银行不良贷款率已连续11个季度上升，信贷资产质量管控压力有所加大，金融机构贷款投放，特别是对一些信用风险集中暴露的地区和领域的贷款投放更为谨慎。

中国央行周三公布，7月新增人民币贷款3,852亿元，同比少增3,145亿元，远低于此前路透7,275亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) CNMSM2=ECI 同比增长13.5%，低于路透调查中值14.4%。初步统计的2014年7月社会融资规模大幅收缩至2,731亿元，环比下降达86%。（完） (发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
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