中国央行：主要金融指标仍在合理区间运行，货币政策将适时适度预调微调

《技术解析》LME期铜或下探5,689美元的支撑位
路透新加坡4月27日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜或测试在每吨5,689美元的支撑，若跌破该支撑位，可能引发进一步跌向5,629美元的跌势。
路透北京8月13日 - 中国央行有关部门负责人周三称，在剔除特殊基数、季节效应等因素后，7月份主要金融指标仍在合理区间运行。将继续实施稳健的货币政策，既保持定力又主动作为，适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性和有效性，继续为经济结构调整与转型升级营造稳定的货币金融环境。
刊登在央行网站的新闻稿称，目前来看，进入8月上旬后，贷款基本上每天保持着300-500亿元人民币的增量，预计未来货币信贷和社会融资规模仍会保持平稳增长态势。
“观察金融运行仍应更多关注主要金融指标的整体趋势性变化，而不宜拘泥于单个月份的短期数据波动。”央行有关负责人称。
该负责人表示，7月份金融数据的回落，与基数效应、今年6月份“冲高”较多以及数据本身的季节性波动等有关，深入分析的结果显示，货币信贷和社会融资规模增长仍处在合理区间，货币政策“总量稳定、结构优化”的取向并没有改变。
他指出，在“三期叠加”、经济运行面临一定下行压力以及房地产市场正在调整的背景下，有效贷款需求没有过去那么旺盛；而7月份存款季节性下降较多，存贷比有所上升，金融机构相应调整贷款的投放进度。
此外，商业银行不良贷款率已连续11个季度上升，信贷资产质量管控压力有所加大，金融机构贷款投放，特别是对一些信用风险集中暴露的地区和领域的贷款投放更为谨慎。
中国央行周三公布，7月新增人民币贷款3,852亿元，同比少增3,145亿元，远低于此前路透7,275亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) CNMSM2=ECI 同比增长13.5%，低于路透调查中值14.4%。初步统计的2014年7月社会融资规模大幅收缩至2,731亿元，环比下降达86%。（完） (发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
路透新加坡4月27日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜或测试在每吨5,689美元的支撑，若跌破该支撑位，可能引发进一步跌向5,629美元的跌势。
路透首尔4月27日 - 韩国汽车制造企业起亚汽车表示，计划周四签署一项协议，将投资约11亿美元在印度建设其首座工厂，以在中国销售放缓之际，该企业能够涉足印度这一快速成长的市场。
路透首尔4月27日 - 韩国股市周四早盘下跌，跟随全球股市自近期高位回落之势，但科技巨头三星电子 股价因获利前景改善而跳涨逾2%，缓解了大盘跌势。 亚洲股市周四自近期高位小跌，此前市场期待已久的美国税改计划未能激励投资者。 三星电子预计当前季度的获利将进一步向好，稍早时该公司公布第一季获利创下2013年以来最佳，受惠于记忆体芯片市场火爆。 0234GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%至2,202.60点，因投资者在股市近来上涨后进行获利了结。该指数周三触及近六年高点，因投资者人气好转，且地缘政治担忧缓解。 “外国投资者对三星电子的需求今日高涨，但他们也在卖出其他类股，以对指标股指进行获利了结，该指数在较短时间内大幅上涨，”KB证券的股市分析师Bae Sung-young说。 三星SDS 和三星物产 均下跌逾6%，因三星电子称，已决定不采取控股公司结构，拒绝了美国维权对冲基金Elliot