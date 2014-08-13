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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--8月13日

路透伦敦8月13日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨):
    
    品种            最新库存             变动
     铜              141,350             +675
     锡               12,755              -20
     铅              215,900             持平
     锌              725,075           +9,425
     铝            4,904,400           -8,000
     镍              320,448             +858
   铝合金             33,240             -540
   NASAAC             59,000             +300
 
    *NASAAC为北美特种铝合金 (完)
    
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 田建华; 审校 艾茂林)
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