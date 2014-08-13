中国金融：7月金融数据远低于预期，股市转跌债券收益率下降

《技术解析》LME期铜或下探5,689美元的支撑位
路透新加坡4月27日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜或测试在每吨5,689美元的支撑，若跌破该支撑位，可能引发进一步跌向5,629美元的跌势。
路透上海8月13日 - 中国人民银行周三上午公布的7月信贷和社会融资规模数据远低于预期后，国内金融市场马上出现异动，A股沪综指 由升转跌，银行间债市金融债收益率下行约4-5个基点（BP），而国债期货由跌转升。
北京时间11:20分，中国股市沪综指 下跌0.60%至2,208.25点，盘中最高为2,230.99点。
央行数据显示，7月新增人民币贷款3,852亿元，同比少增3,145亿元，远低于此前路透7,275亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长13.5%，低于路透调查中值14.4%。
初步统计，2014年7月社会融资规模大幅收缩至2,731亿元，环比下降达86%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透新加坡4月27日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜或测试在每吨5,689美元的支撑，若跌破该支撑位，可能引发进一步跌向5,629美元的跌势。
路透首尔4月27日 - 韩国汽车制造企业起亚汽车表示，计划周四签署一项协议，将投资约11亿美元在印度建设其首座工厂，以在中国销售放缓之际，该企业能够涉足印度这一快速成长的市场。
路透首尔4月27日 - 韩国股市周四早盘下跌，跟随全球股市自近期高位回落之势，但科技巨头三星电子 股价因获利前景改善而跳涨逾2%，缓解了大盘跌势。 亚洲股市周四自近期高位小跌，此前市场期待已久的美国税改计划未能激励投资者。 三星电子预计当前季度的获利将进一步向好，稍早时该公司公布第一季获利创下2013年以来最佳，受惠于记忆体芯片市场火爆。 0234GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%至2,202.60点，因投资者在股市近来上涨后进行获利了结。该指数周三触及近六年高点，因投资者人气好转，且地缘政治担忧缓解。 “外国投资者对三星电子的需求今日高涨，但他们也在卖出其他类股，以对指标股指进行获利了结，该指数在较短时间内大幅上涨，”KB证券的股市分析师Bae Sung-young说。 三星SDS 和三星物产 均下跌逾6%，因三星电子称，已决定不采取控股公司结构，拒绝了美国维权对冲基金Elliot