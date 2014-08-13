台湾货币市场：高雄因豪雨停班交易清淡，跨月拆款少量成交

* 高雄因豪雨停止上班，拆款与短票交易清淡

* 少量跨月拆款成交，免保短票成交利率走扬

* 券源稀缺，公司债RP多转做跨月

记者 董永年

路透台北8月13日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，受南部持续豪雨影响，高雄市今日停止上班、上课，此令金融调度需求向后递延，拆款与短票交易偏淡。

票券商也开始为跨月资金落点进行调度。一大型票券商今日少量拆入三周资金，成交利率在0.45%。惟资金调度人士认为，月底因部分金融机构无法拆出的限制，资金略为偏紧已是常态，相信随着时序逐渐接近月末，拆款利率还是会微幅上扬。

〞高雄那边放假，交易有点清淡。〞一位大型公股银行交易员说。

市场也留意今日中午182天期国库券的标售，由于近期外资有小幅汇出，是否影响得标利率仍待观察。

路透调查显示，央行今日中午代财政部标售的182天期国库券，料其决标贴现率落在0.50-0.52%，较1月同天期国库券决标贴现率0.497%略为走高。

本地时间11:51时

--台币兑美元 暂升5.7分报30.003。

--台湾加权股价指数 涨0.43%，报9,202.82点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.295-0.390%，上日0.295-0.410%；一周拆款利率区间暂在0.388-0.430%，上日区间在0.380-0.440%。

**南部豪雨影响短票供给**

由于高雄市受豪雨影响今日停止上班、上课。有票券商说，这令高雄客户发行短票的计画向后递延，今日也没有多余短票可卖。

“高雄又放假，我们严重缺票。”一家大型票券商交易员表示。

另一大型票券商交易主管则称，南部豪雨影响业务的程度有限，惟今日短票发行仍偏少，30天自保短票利率还是成交在0.59%-0.60%。

不过他也提及，免保票因供给增加影响，成交利率有走高趋势。上周还在0.61-0.62%，但今日成交利率已经攀升至0.63-0.64%。

与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交0.59%-0.60%间，0.61%稀缺；特定大型金融机构的买票利率则在0.62%、0.65%，因资金多缺不一，银行水位开价不同。

台湾集保资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.600%，较周一0.592%明显上扬，有票券商指出，这是因昨日30天自保票成交量偏少，且其中有一笔的利率在0.63%，因而拉高平均成交利率。

台湾央行周三存单到期金额2,235.25亿，存单发行金额将等稍晚公布。

本周存单到期金额1兆250.55亿台币，资金到期情况分别为周四2,236.8亿台币、周五759.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为负213亿台币，累积超额准备为负1,017亿台币、加计前期1%的超额准备为375亿台币。

**公司债RP转跨月**

台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持平。资金调度人士认为，随着现金股息入袋，寿险端资金水位垫高，带动要券需求增温，而投信端亦有资金去化需求，令RP成交利率维持既有区间。

证券端资金调度人士指出，由于五年券103/10殖利率来到相对低位，连续两个交易日券商端皆站在卖方，此波获利了结后让部分券商资金缺口更小，RP券源料更形短缺，其中较受客户青睐的公司债RP多数已转作跨月。

“现在尽量吸引资金跨月，跨月成交比重将会陆续增加。”一证券商交易员说。

此外，一位证券交易员指出，本周有两档美元债券交割，包括周二的野村国际银行 交割30年期3.25亿美元债及周五法国东方汇理银行 发行20年期2.7亿美元公司债，若是以台币部位去兑换美元的话将会对台币资金池造成影响，但影响应该有限。

另有一票券商交易员表示，今日投信端及寿险端资金水位皆偏高，而RP到单量并不大，仅承作跨月部分，利率则维持不变，今日高雄休市一天将减少代卖高雄的券源。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，大致持平于上日。

一位主要大型票券商称，今日成交仍以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率跟10天左右天期一致，10天左右公债附买回成交利率在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.54-0.55%。