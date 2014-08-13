更新版 1-中国央行：预计未来货币信贷和社会融资规模仍将保持平稳增长

* 中国央行称7月份主要金融指标仍在合理区间运行

* 预计未来货币信贷和社会融资规模仍会保持平稳增长态势

* 继续实施稳健的货币政策,适时适度预调微调

* 继续为经济结构调整与转型升级营造稳定的货币金融环境 (新增更多内容)

路透北京8月13日 - 中国央行周三公布的7月份主要金融数据显着低于此前的市场预期，其中社会融资规模环比大降近九成。对此，中国央行有关部门负责人表示，7月份主要金融指标仍在合理区间运行,预计未来货币信贷和社会融资规模仍会保持平稳增长态势。

刊登在央行网站的新闻稿称，将继续实施稳健的货币政策，既保持定力又主动作为，适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性和有效性，继续为经济结构调整与转型升级营造稳定的货币金融环境。

“观察金融运行仍应更多关注主要金融指标的整体趋势性变化，而不宜拘泥于单个月份的短期数据波动。”央行有关负责人称。

他并表示，7月份金融数据的回落，与基数效应、今年6月份“冲高”较多以及数据本身的季节性波动等有关，深入分析的结果显示，货币信贷和社会融资规模增长仍处在合理区间，货币政策“总量稳定、结构优化”的取向并没有改变。

央行新闻稿称，目前来看，进入8月上旬后，贷款基本上每天保持着300-500亿元的增量。

中国央行周三公布，7月新增人民币贷款3,852亿元，同比少增3,145亿元，远低于此前路透7,275亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长13.5%，低于路透调查中值14.4%。初步统计的2014年7月社会融资规模大幅收缩至2,731亿元，环比下降达86%。

对此，央行有关部门负责人详细解释了波动的原因：

--从人民币贷款看

一是今年6月份新增贷款大幅冲高至1.08万亿元，7月份的季节性回落就较去年更为明显。历史上7月份历来是“小月”，2004年、2005年7月份贷款还曾出现过净下降。今年6、7两月合并来看，平均每月新增贷款仍有7,000多亿元。

二是在“三期叠加”、经济运行面临一定下行压力以及房地产市场正在调整的背景下，有效贷款需求没有过去那么旺盛，6月份贷款大幅冲高消耗了较多的高质量贷款项目储备，金融机构需要一些时间来补充。

三是7月份存款季节性下降较多，存贷比有所上升，金融机构相应调整贷款的投放进度。

四是商业银行不良贷款率已连续11个季度上升，信贷资产质量管控压力有所加大，金融机构贷款投放，特别是对一些信用风险集中暴露的地区和领域的贷款投放更为谨慎。

--从人民币存款看

一是历来就有非常明显的季末冲高、下季初回落的规律，今年6月份存款增加3.79万亿元，同比大幅多增2.19万亿元，7月份存款季节性回落也就相对多一些。

二是近期由于理财、基于互联网的货币市场基金等快速发展，企业、居民存款与金融机构存款之间在季末季初转换更加频繁，进一步加大了一般存款的季节性时点波动。初步估计，7月份银行理财等资产管理产品分流存款约1.6万亿元，若与一般存款合并计算，存款的波动性就会明显减小。

三是近期A股行情回暖，7月中下旬又有近10家公司启动IPO，也分流了部分一般存款，其中证券公司客户保证金增加约3,000亿元。

--从货币供应量看

7月份M2同比增速比6月份下降1.2个百分点。一是基数效应。去年6月份存贷款均未冲高，7月份回落相应较小，而今年6、7月份存贷款的季节性波动很明显，这对同比数据的影响较大。初步测算，基数因素对M2增速变化的影响大约为0.7个百分点。二是6月份M2增速本身偏高，7月份回落到13.5%，还是高于13%的预期调控目标。

--从社会融资规模看

同样由于6月份“冲高”较多，7月份显着回落，如6、7两月合并看，每月仍有1.1万亿元。

单看7月份，除人民币贷款少增外，主要是信托贷款、未贴现银行承兑汇票等涉及表外融资的项目明显减少，特别是未贴现银行承兑汇票波动性较大，7月份下降4,160亿元。这主要与近期规范相关业务发展、金融机构加强风险控制有关。

历史上看，监管部门出台加强金融监管的政策，如规范票据、银信合作以及商业银行理财等之后，相关业务短期内都会有一定收缩，但长期看有助于防范系统性区域性金融风险，增强金融服务实体经济的可持续性。同时，近期个别信托项目出现兑付风险，金融机构总体上也加强了信托相关业务的风险控制，适当调整了业务拓展力度。

此外，由于进口较弱，人民币汇率预期分化导致企业进口从借外汇贷款转向购汇，以及企业通过在境外设立SPV发债和向境外银行贷款融资增加，境内外汇贷款环比出现下降。

--从银行体系流动性看

7月份，银行间市场拆借和回购加权平均利率均为3.41%，虽比上月高约0.5个百分点，但比去年同期低约0.2个百分点。

近期新股发行重启，投资者“打新”热情较高，新股申购冻结资金会导致市场流动性需求有所增加，往往带动货币市场利率上升。7月中下旬共有近10只新股集中申购，货币市场7天以上资金需求增加，与企业集中缴税等因素叠加，导致货币市场加权平均利率有所上行。

中央银行结合市场环境变化，在通过公开市场到期增加流动性供给的同时，适时调减了正回购操作力度，并先后开展了2期共1,000亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作，有效应对多种因素引起的短期流动性波动。