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亚洲 | 2014年 8月 13日 星期三 17:00 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币即期低开高收，购汇油盘不露面美元多头忙止损

* 人民币即期低开高收
    * 中间价低开，市场价多数时间窄幅盘整
    * 因无油盘等购汇推升美元引多头止损
    * 短期内料继续区间振荡

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京8月13日 - 中国人民币兑美元 周三逆转收升。中间价低开后，即期
成交价亦贬至6.16元附近并窄幅波动，但因油盘等大笔购汇迟迟不现身，尾盘时疑有美元多
头止损结汇，反令人民币收强。短期内区间振荡行情料持续。
    
    “汇率双向波动，涨涨跌跌很正常。”一股份行交易员说，现在客户不像以前会跟风结
汇，而是对汇率更有自己的看法，变得更为精明了。
    
    从他了解到的情况，汇率在6.20元盘整时企业观望过一段时间，破6.20后就看到6.15附
近，这在汇率快速涨至6.15就企稳回落可以看出来，而这也正是海外一些机构的策略。
    
    全球汇市方面，英镑周三在欧洲盘初微升，投资者在英国央行发布报告前削减空仓。央
行报告可能提供该国何时开始收紧货币政策的线索。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元          今日               上日         升贬
 即期成交价格                  6.1544             6.1583       0.06%
 中间价                        6.1533             6.1517       -0.03%
 成交额                        129亿美元                       
                                                               
 日内相对于中间价最大波幅      -0.15% (上限±2%)  日高         日低
 日内波动幅度(pips)            87                 6.1538       6.1625
 2014年来即期升贬值幅度        -1.63%                          
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY  1000                            
 1Y=CFXS>                                                      
                                                               
 离岸人民币市场,北京时间16:45  今日               上日         
 1年期NDF                      6.2360/10          6.234        
 CNH即期                       6.1582/02          6.1591       
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 黄凯)
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