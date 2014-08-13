《即时观点7》中国7月工业、投资和消费均下行，房地产对经济拖累明显

路透北京8月13日 - 中国国家统计局周三公布，7月份规模以上工业增加值同比实际增长9.0%，7月份社会消费品零售总额增长12.2%，1-7月份全国固定资产投资增长17%，均较前月增速下行。

统计局同时公布的1-7月房地产开发投资同比增长13.7%，亦低于1-6月的增速14.1%。

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主要数据:

--7月工业增加值同比增长9.0%（路透预估中值为增长9.0%）

--7月社会消费品零售总额同比增长12.2%（路透预估中值为增长12.4%）

--1-7月固定资产投资同比增长17%（路透预估中值为增长17.4%）

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工业增速走势图 link.reuters.com/cus52w

以下为市场人士的评论:

--招商银行总行金融市场部高级分析师 刘东亮：

总体来看，7月经济数据较之前略有降温，消费与工业增加值小幅下滑但相对平稳，尚未改变企稳趋势，但投资版块压力较大，明显低于前值17.3%和我们的预期17.4%；房地产下行压力继续释放，各地陆续放松限购政策的效果尚未显现，我们继续维持此前判断，即“买涨不买跌”的心态会导致地产难以很快好转，从销售好转传导到开工仍需较长时间，下半年地产带来的投资下滑和地方财力下降压力将始终存在。

结合7月份社融数据的急剧回落，经济再次下行压力应会提早到来，稳增长政策将会持续出台，最主要的着力点将是加大投资力度，改革当然是推动增长最有效的方式，但见效较慢，如果要确保今年GDP增速，除加大短期投资力度外恐怕别无他法，此时将会要求适度宽松的货币政策相配合，同时降息以降低融资成本；但继续加大投资的负面作用亦很明显，包括产能过剩和债务风险，最优选项应是调低GDP目标，容许经济有序缓慢降温，同时加快推出改革措施。

--中金债券研究团队：

7月份经济数据总体看略低于预期，一方面受7月份社融扩张放缓影响，另一方面受去年高基数影响。但单月数据无法证伪目前经济复苏，从PMI数据来看，经济动能仍在。但数据至少说明政府仍需要加强局部政策刺激以及进行有效经济改革来巩固目前的经济复苏动能。

7月份工业增速符合预期，高基数效应下，短期内难以继续提高。分企业类别看，受高基数影响，上半年支撑工业的国有企业增速放缓，外商及港澳台投资企业增速从6月的7.4%降至6.3%，私营企业增速回升是工业增加值平稳运行的重要支撑。分行业类别看，受房地产下行拖累，中上游行业仍偏弱。

短期来看，内需低位趋稳而外需改善，经济增长动能依然稳健，工业产出环比或继续平稳。首先，前期政策加速发力背景下，房地产下行得到更多对冲，而随着政策放松预期增强和房价调整预期兑现，房地产市场未来可能边际改善，内需逐步企稳的可能性大；其次，发达经济体持续复苏，外需继续向上较为明确；再者，内需趋稳叠加外需改善，企业补库存需求有望继续回升，库存投资将对经济形成支撑。

就8月份而言，高基数影响可能加速显现，工业增加值同比增速或降至短期低点，但经济复苏动能依然稳健。8月上旬发电量增速基本零增长（去年8月上旬发电量是全年高点，一方面工业反弹，另一方面天气热导致耗电增加），预计今年8月工业增加值同比增速降至8.6%附近。

--招商证券分析师赵可:

7月无论是投资，消费还是工业增加值都是在回落，唯一的亮点是出口超预期增长，内需的不足以及投资乏力，制造业仍处在去产能化，尤其是房地产投资回落，对经济的下拉很明显，显示中国经济回升基础并不稳。

尽管从整体数据看，中国经济企稳态势确立，但后续的动力仍显不足，且从央行上午对远低于市场预期的信贷数据所做的点评，显示货币政策并没有明显的松动迹象，稳增长政策仍需加力。

--华融证券研究部副总经理 马兹晖：

工业、投资和消费同比增速都较上月放缓，部分可以归因于去年同期基数较高，但环比增速都是有明显下降；再加上投资里面制造业投资亦下降明显，都进一步验证经济内生动力疲弱的判断。

三季度经济前景不太乐观，下滑的可能性很大。要实现7.5%的年度增长目标，还需要进一步出台政策稳经济。财政收入面临较大压力，意味着财政支持空间不大，预计会继续采取定向货币政策。

--民生银行首席研究员 温彬：

二季度在稳增长政策支撑下，经济有所企稳。但7月投资和消费都低于预期，说明内需增长动力仍显不足。鉴于7月外贸高增长也难以持续，房地产投资仍在持续下滑，还有去年三季度的高基数效应，都暗示下一阶段经济稳增长压力仍然是比较大。

政策上，除了货币政策仍要保持连贯性之外，还需进一步加大财政政策支持力度。目前虽然多城市已取消限购，但房地产投资能否企稳仍需观察，因此继续保持基础设施领域的投资力度就显得尤为重要，当前重点是加快铁路和保障房建设。

--西南证券研究发展中心首席研究员 张仕元：

主要是房地产有影响，但是8月份整个地产的销售要比7月份要好。在地产投资没有企稳之前，整个投资增长数据都不会有向上反转的迹象，所以投资也就在17%左右徘徊，说明经济大家还是处于观望之中。

尽管目前出口有一点恢复的增长，但是恢复的增长现在的产能已经足够，还不至于带动投资能够起来多少，另外整个地产的库存的压力还是很大，地产商在去库存的过程中投资的意愿不是很强，虽然铁路等批了很多项目，但是项目开工期为时尚早，至少钱可能还没有到位，所以还不会形成实质的增长。

--首创证券研究所所长 王剑辉：

整体看经济运行比较稳定，工业生产弱势复苏，与此前一系列微刺激政策产生的效用有关。我们认为年内没有必要再进一步推出整体刺激经济的政策，但定向宽松的力度应该会加大。从央行目前的态度看，全面降息和降准的可能性并不大，还是会延续此前定向发力的操作。

--浦发银行金融市场部 宏观分析师 曹阳

我们对于投资和消费数据整体的看法是较为稳定，基本呈现低位企稳的态势。但7、8月本属淡季，对于增长的看法需要更多时间的印证。

7月固定资产投资增长17%，略低于市场预期，主要受到产能过剩的上、中游行业投资滞缓，房地产投资下行影响。第一，从中、上游行业来看，需求疲弱、盈利低迷带来去产能压力仍在，如钢铁、有色行业增速仅为9.3%和-5.3%；第二，从房地产来看，销售下滑未有改观，1—7月商品房销售累计下滑7.6%，相比前期扩大了1.6%，投资累计增速下滑到13.7%。

政府托底投资的力量仍在，基建投资维持了25%的累计增速，水利、公共基础设施等投资维持高位。

由于7、8月属于相对淡季，对数据不宜过度解读，向前看，我们认为政府投资仍是支撑经济企稳的重要力量，如8000亿铁路投资全年仅完成了2700亿，下半年空间较大，棚户区改造也和对冲部分地产投资下滑压力。对于投资的不确定性在于各地限购解除后能否带来地产销售企稳。未来降低社会融资成本、通过国开行等政策性金融渠道提供政府项目流动性仍有必要。

社会零售销售低位企稳，同比增长12.2%，主要的亮点在于家具、建设装潢材料等消费增速依然较为稳定，维持了16%和14.9%的增长，此外电子产品消费增长仍高，如通讯器材增速达到24.2%。黄金消费构成一定拖累，这主要在于去年金价大幅变化带来的扰动。

--交通银行金融研究中心宏观研究员 刘学智

总的来看，投资还是略向下走，房地产投资拉低了整个的投资。具体来看，也有比较好的迹象，比如基础设施投资还是延续了比较高的增速，基建投资将抵消房地产投资下行的负面影响。在财政上，7月财政有盈余，而今年政府还有1.35万亿的赤字，因此财政也有发力的空间。

消费稍稍下行，但总体平稳，7月对消费构成负面影响的主要是公车限购。工业增加值增速年内第二高，在经济下行的背景下，该数据很难有明显的回升。但PMI数据的回暖，暗示工业增加值下行风险比二季度和上半年小很多，不过风险因素不容忽视。房价大幅下跌可能会带来一个比较大的风险因素，但目前来看这种因素在减小，因为地方政府在对楼市政策松绑，对房地产市场有一定的缓冲作用。

政策还是会延续微调、微刺激的总基调。现在有下行压力，但没有出现严重的风险。铁路建设、棚户区改造在下半年还会继续发力，对冲房地产的疲软。消费方面，短期内不会出台刺激消费的政策，但可能会培育新的消费增长点，或者创造一些更好的消费小环境等方面可能会出台一些配套措施。

--民生证券 宏观团队

7月工业增加值同比增速9.0%，较上月略有回落。经济仍受房地产拖累，货币定向宽松配合稳增长力度减弱，尽管外需有所改善，但仍不足以拉动经济。

1-7月固定资产投资回落至17%，稳增长边际力度减弱拖累固定资产投资。分项看，房地产投资同比增速继续回落至13.3%。库存高，销售难，融资约束趋紧，促使房地产投资增速不断下行，房地产销售仍未见底，未来还有下行空间。二季度央行通过定向宽松支持稳增长，带动基建投资明显回升，但7月财政支出和定向宽松力度双双减弱，基建投资的回升势头暂缓，不足以对冲房地产投资的下行的负面冲击。经济总需求疲弱叠加制造业产能过剩，制造业投资继续也放缓至14.6%。

7月社会消费品零售总额名义同比增速略微回落至12.2%。“三公”消费和反腐的政策冲击仍在继续，限额以上单位消费品零售额低位徘徊。地产相关消费家电、家具和建筑装潢材料消费增速均有所回升，但若房地产销售无明显改观，该项消费不可持续。汽车消费回落，与居民部门短期贷款回落表现一致，反映居民消费借贷意愿不强。

经济内生下滑动力犹存，未来房地产投资仍有下行空间，外需改善亦难有增量，经济高度依赖基建托底。如果货币政策会不继续采用定向宽松措施稳住基建,经济增速将趋势性下滑。

--海通证券宏观分析师 姜超、高远：

经济反弹或已结束：①7月工业增速小降至9%，与发电增速回落一致。②7月当月投资增速大幅降至15.6%。其中，基建、地产、制造业投资均回落，基建投资受制于稳增长效应减弱，地产销售下降压制地产投资，产能过剩和企业去杠杆令制造业投资低迷。③7月货币融资跳水显示信贷需求疲弱，实体经济整体低迷，经济在2季度喧嚣过后归于平淡，反弹或已结束，预测8月工业增速继续下行。

--中国国家信息中心宏观研究室主任牛犁：

从7月份数据看，投资回落比较明显，这与房地产投资下降有直接关系，房地产对经济下拉的作用愈发明显，消费看虽然名义增幅有所回落，但结合CPI数据分析，总体保持平稳。工业增加值保持在9%，亦相对平稳。

总体看，虽然受微刺激政策支持经济企稳明显，但结合信贷与财政数据总体分析，后续再依靠投资拉动经济的动力已不足，其中财政支出增幅在5，6月份高愈20%，结合年初预算安排看，下半年依靠财政支出加速支持经济的能力有限，更多需要依靠改革释放动力。

结合7月份所有的宏观数据分析，外需明显回升，内需相对不足充分体现，而投资的后续动力也有限，加之基数因素，估计三季度GDP可能与二季度相当，微刺激政策仍需保持。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

经济总体企稳迹象非常明显，虽然工业增速较上月有所放缓，但仍显着高于二季度平均8.9%的增幅。

从结构上讲，可以看到房地产在低位波动、仍有压力，虽然投资和消费较上月增速有所放缓，不过7月总体经济还是保持得不错，跟超预期的外需拉动有关系。

经济有改善、但基础不牢固，还需要加大既有政策的落实，尤其是要采取切实有效措施降低社会融资成本。考虑到国庆节之后物价上升压力较大，还是提醒关注10月底之前降息的概率。

--中国银行国际金融研究所研究员 高玉伟

7月固定资产投资的同比增速下降和房地产投资不稳、制造业回暖力度不强有关。7月投资不佳和进口负增长，财政支出速度减缓相互印证，说明7月国内经济内需不强，政府支出力度减弱。

向前看，政府在铁路、保障房建设等领域还有稳增长的发力点。7月投资的波动不会是长期趋势，今年经济还是整体向好。

--上海证券首席宏观经济分析师 胡月晓：

经济最主要动力的投资再度不及预期，再加上企业部门的信贷增长显着回落，二季度经济持续反弹的进程可能结束，经济再度进入平走阶段。

为保证经济后续进程的平稳，进一步的放松行为可以预期：降息、进一步的产业管制放松（尤其是基础设施行业、公共服务业对民资的开放）等最为可能。

**相关背景**

--中国31个省区市2014年上半年“成绩表”已全部出炉，逾七成地区GDP增速超过全国的7.4%水平，而且31个省份上半年GDP总和较全国总量高出逾3万亿元，数据之间再次出现“打架”的情况。

--中国国家开发银行研究院和国家信息中心发布的报告称，中国外贸结构改善维持中低速增长，预计下半年进出口形势有望进一步好转，出口将增长7.5%左右，进口将增长5.5%左右。