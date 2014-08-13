《焦点》中国7月新增信贷及社融创数年新低，进一步宽松预期升温

* 中国7月新增人民币贷款创近五年新低

* 社会融资规模环比下降近九成

* 各项数据均远低于预期，市场迅速反应

* 货币政策宽松预期有所升温，仍有待进一步观察

采写 上海/北京新闻中文部 撰写 吴芳

路透上海8月13日 - 中国7月新增人民币贷款及社会融资数据双双创下数年新低，M2增速亦低于预期，令市场倍感意外并迅速做出反应。央行随后表示，7月份主要金融指标仍在合理区间运行。分析人士认为，数据回落与半年末之后银行存款大幅回落有关，同时也与加强银行同业监管及实体经济融资需求仍旧疲弱不无关系。

他们并称，未来货币政策进一步宽松的预期或因此有所抬头，不过虽然当前宏观经济下行压力难消，但当前数据尚不足以表明经济形势恶化，判断未来基本面走势尚需要更多数据支持，短期政策动向仍有待观察。

“7月份信贷增长低于预期与4月份有所类似，即存款在季度末大幅冲高后，季度初大幅回落，贷存比仍对部分银行的信贷投放构成约束。另外，实体经济中融资需求尚未完全恢复也有影响。表现为7月份信贷中，票据增量的占比仍偏高。“中金债券研究团队认为。

他们并称，7月份社融和M2增长低于预期并不会马上拖累经济重新陷入收缩。短期内，在货币信贷数据低于预期的情况下，市场对于央行货币政策进一步放松的预期会升温。但对于政府而言，后期仍需要多管齐下刺激社融的回升，包括补充银行资本金等，才能有助于稳定和推动经济反弹。

中国央行周三公布，7月新增人民币贷款3,852亿元，同比少增3,145亿元，远低于此前路透7,275亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长13.5%，低于路透调查中值14.4%。初步统计的2014年7月社会融资规模大幅收缩至2,731亿元，环比下降达86%。

央行有关部门负责人解读称，目前来看，进入8月上旬后，贷款基本上每天保持着300-500亿元的增量，预计未来货币信贷和社会融资规模仍会保持平稳增长态势，将继续实施稳健的货币政策，既保持定力又主动作为，适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性和有效性。

兴业银行首席经济学家鲁政委表示，7月社会融资规模大幅萎缩，应该跟今年的同业监管和银行的同业业务调整有关，目前不应理解为实体需求的断崖式萎缩，因为从CPI等数据来看，需求没有大问题，更大可能是供给方面的原因，如银行的资本金约束，限制了其放贷能力，当前应该加快银行优先股等融资渠道。

而对于未来政策预期，国海证券固定收益研究员黄诗城认为，短期经济虽有环比改善迹象，但若融资增速转向回落仍会对其产生负面影响，因此未来货币政策仍需维持偏松基调，并可能继续采取定向调控措施。

中国央行上周三表示，下半年宏观调控和改革发展稳定各项工作任务仍繁重，将在保持货币政策基本取向稳定的同时，贯彻好定向调控要求，精准发力；推动落实降低企业融资成本的各项措施，促进经济持续平稳发展。

数据公布后，中国股市沪综指 早盘由升转跌，银行间市场则买需重现，现券收益率应声回落，中长债表现更佳，此外IRS同步下行，国债期货亦由跌转升。

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**宽松预期升温，短期仍需观察**

7月金融数据意外走跌令机构对宏观经济走势担忧再起，对于央行是坚持定向宽松基调，还是采取更为宽松的刺激政策，虽机构说法不一，但市场宽松预期在进一步升温。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮指出，在6、7月份连续推出调整存贷比、定向降准、PSL等有利于信贷增长的背景下，在地方政府陆续加码稳增长的环境下，本应保持较快增长的信贷社融，却出现大幅回落，降幅之大无法完全用季节性规律进行解释，至少一定程度上表明前期定向刺激的手段效果不明显，持续时间短，并未发挥预期作用。

”全面降准以扩张总量的机率不大，未来央行可能有两个选择，一是降息以降低企业资金成本，最快8月份就有可能出现，二是通过窗口指导要求银行加大信贷投放。“他称。

国泰君安宏观分析师任泽平、薛鹤翔亦认为，M2超标状态下，宽信贷的数量型宽松空间已遭压缩，货币政策宽松的空间仍在于价格，预计８月下旬是非对称降息的时间窗口。

尽管市场人士对政策宽松预期在逐步升温，但亦有机构认为，单月的数据并不足以证明经济恶化态势，而应结合6月数据及更多基本面因素来看，短期货币政策走势仍须继续观察。

南京银行金融市场部研究主管黄艳红表示，7月数据呈萎缩态势，市场对于央行是否退出再出更大范围的定向政策有所预期，但”央行此前提到了通货膨胀、货币供应量的问题，感觉央行担忧比较多，所以应该还是先用定向为主的政策，看经济真正情况，实在没有办法的时候，才会全面宽松。“

央行此前发布二季度货币政策执行报告称，下一阶段继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，坚持“总量稳定、结构优化”的取向。

国家统计局最新公布的7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，较上月持稳。分析师认为，CPI上涨主要由食品价格主导，短期通胀平稳而下半年有走高趋势。PPI降幅连续收窄，但仍因产能过剩而承压。数据有利于货币政策保持稳定，继续定向调控、精准发力。

国开证券宏观经济分析师杜征征亦认为，目前看还很难判断实体经济已经回冷，判断经济的情况需结合未来2-3个月数据来判断。