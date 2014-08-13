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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 13:47 BJT

中国能源：7月表观石油需求同比下降2%，至每日957万桶

路透北京8月13日 - 路透根据政府初步数据测算，中国7月表观石油需求较上年同期下降2%至每日957万桶。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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