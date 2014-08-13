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市场报道 | 2014年 8月 13日 星期三 14:13 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：关注中国和日本疲弱数据

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* 澳元/美元升0.30%，澳元/新西兰元涨0.34%，美元/日圆微涨0.02%，美元/泰铢下滑0.37%

* 日股日经指数收高0.35%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.19%，美国10年期公债收益率报2.4527%

* 中国7月信贷数据疲弱令复苏前景蒙阴

* 日本第二季GDP经济创2011年3月地震和海啸以来的最大萎缩幅度

* 澳洲消费者信心劲升，但薪资增幅徘徊低档构成拖累 (完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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