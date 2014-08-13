《汇市简讯》欧洲盘初：关注中国和日本疲弱数据

路透基点：润泰创新国际委托台湾银行安排90亿台币贷款--TRLPC
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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* 澳元/美元升0.30%，澳元/新西兰元涨0.34%，美元/日圆微涨0.02%，美元/泰铢下滑0.37%
* 日股日经指数收高0.35%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.19%，美国10年期公债收益率报2.4527%
* 中国7月信贷数据疲弱令复苏前景蒙阴
* 日本第二季GDP经济创2011年3月地震和海啸以来的最大萎缩幅度
* 澳洲消费者信心劲升，但薪资增幅徘徊低档构成拖累 (完) (编译 张若琪 审校 张荻)
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。