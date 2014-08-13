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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 14:26 BJT

欧洲个股：嘉能可上半年铜产量成长13%，因非洲和南美产出提升

路透伦敦8月13日 - 矿产及大宗商品贸易商嘉能可 表示，今年上半年该公司铜产量成长13%，符合市场预期，得益于非洲和南美矿区的产出提升。

嘉能可近半数获利都来自于铜的生产，公司表示今年上半年利用自家来源供应生产的铜总产出升至74.1万吨。嘉能可将于下周公布半年财报。

分析师预估为73.9万-75.4万吨。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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