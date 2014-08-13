《热点透视》日本牺牲GDP是为财政整顿买单

韩国个股：起亚汽车将投资约11亿美元在印度建设其首座工厂
路透首尔4月27日 - 韩国汽车制造企业起亚汽车表示，计划周四签署一项协议，将投资约11亿美元在印度建设其首座工厂，以在中国销售放缓之际，该企业能够涉足印度这一快速成长的市场。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee；编译 朱晓军
路透新加坡8月13日 - 日本在国内生产总值(GDP)上的牺牲，是为急需的财政整顿付出的合理代价。
内阁府初步数据显示，日本第二季GDP环比年率萎缩6.8%。股市投资者已经对数据下滑早有预料，因此大多不为所动。数据下滑直接原因在于日本4月1日上调消费税，这是1997年以来首次增税。3个百分点的消费税上调导致家庭支出剧减19%。
不过对于首相安倍晋三而言，作为修复国家公共财政的代价，可以接受民间需求暂时受挫。国际货币基金组织(IMF)称，日本政府债务负担与GDP的比例将在2019年前升至245%，因此安倍晋三加紧财政整顿势在必行。
在明年按计划再度上调消费税之前，安倍晋三还有辗转腾挪的余地。这是由于日本财政紧缩措施不太可能像在欧洲那样弄巧成拙。举例来说，尽管实际产出大幅下滑，但由于上调消费税，全面物价也小幅上升。第二季名义GDP几乎没有下降。换句话说，财政紧缩不太可能会导致政府债务/GDP之比恶化。
而且，增税的降温效应或许也已消退。调查显示，7月制造业采购经理人指数(PMI)连续第二个月上升。随着薪资、消费者支出、房屋开工率和银行贷款的增长，6月热点透视安倍经济学指数也升至13年以来最高。
热点透视安倍经济学指数图表：reut.rs/1kMFlx9
安倍晋三已经选择为财政整顿忍辱负重，初步信号显示日本经济也承受住了这波冲击。但是，如果进一步增税有可能造成经济活动停滞和转向通缩，日本央行可能会匆忙开出更多货币政策药方。不过目前，央行还等得起，静待安倍晋三推进所承诺的改革。如果这些改革见效，日本经济未来可能迎来更加严苛的紧缩措施。(完) (译文审校 高琦)
路透首尔4月27日 - 韩国汽车制造企业起亚汽车表示，计划周四签署一项协议，将投资约11亿美元在印度建设其首座工厂，以在中国销售放缓之际，该企业能够涉足印度这一快速成长的市场。
路透首尔4月27日 - 韩国股市周四早盘下跌，跟随全球股市自近期高位回落之势，但科技巨头三星电子 股价因获利前景改善而跳涨逾2%，缓解了大盘跌势。 亚洲股市周四自近期高位小跌，此前市场期待已久的美国税改计划未能激励投资者。 三星电子预计当前季度的获利将进一步向好，稍早时该公司公布第一季获利创下2013年以来最佳，受惠于记忆体芯片市场火爆。 0234GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%至2,202.60点，因投资者在股市近来上涨后进行获利了结。该指数周三触及近六年高点，因投资者人气好转，且地缘政治担忧缓解。 “外国投资者对三星电子的需求今日高涨，但他们也在卖出其他类股，以对指标股指进行获利了结，该指数在较短时间内大幅上涨，”KB证券的股市分析师Bae Sung-young说。 三星SDS 和三星物产 均下跌逾6%，因三星电子称，已决定不采取控股公司结构，拒绝了美国维权对冲基金Elliot
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)