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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 15:17 BJT

《焦点》日本养老基金目光瞄向海外，或带动日圆汇率下跌

**海外投资**

GPIF正面临扩大投入较高收益风险资产的政治压力，而非勉强接受日本政府公债微薄收益。

目前GPIF配置于日债的目标比重为60%，消息人士先前向路透表示，该比重可能降至40%，因资金将转入日本股市及海外资产。

GPIF预料将大幅提高海外资产目标比重，目前水准为约23%。

“我们基本假设是新的海外证券配比将为35%，”东京野村外汇策略主管Yunosuke Ikeda表示。

Ikeda指出，明年将有三个互助协会并入GPIF，总计流入海外资产的金额可能约有16万亿(兆)日圆。

他说，“就外汇部位而言不太可能进行对冲，因此未来将会出现抛售日圆的压力。”

多位分析师指出，随着规模庞大的GPIF采取行动，日本规模332万亿日圆的养老基金产业也可能跟进。

美银美林首席日本外汇策略师Shusuke Yamada表示，流入海外资产的规模及速度将会是一大重点。

Yamada称，“整体而言，我们认为日本的资本流动将会产生外汇需求，因此我们长期看空日圆。

若上述这些事件与美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始升息时点明朗化迹象参杂在一起，则做空日圆/美元交易将大举增加。

日圆若出现新的卖压，市场首先将会瞄准105.50日圆，这是一个关键支撑，此为2007-2011年日圆兑美元从75.31跌至124.14的61.8%回档位。

若日圆跌破该价位，则可能回到2008年8月低点110.67。(完) (编译 李春喜/张荻/张明钧; 审校 田建华/龚芳)
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