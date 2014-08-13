《焦点》日本养老基金目光瞄向海外，或带动日圆汇率下跌

韩国个股：起亚汽车将投资约11亿美元在印度建设其首座工厂
路透首尔4月27日 - 韩国汽车制造企业起亚汽车表示，计划周四签署一项协议，将投资约11亿美元在印度建设其首座工厂，以在中国销售放缓之际，该企业能够涉足印度这一快速成长的市场。
**海外投资**
GPIF正面临扩大投入较高收益风险资产的政治压力，而非勉强接受日本政府公债微薄收益。
目前GPIF配置于日债的目标比重为60%，消息人士先前向路透表示，该比重可能降至40%，因资金将转入日本股市及海外资产。
GPIF预料将大幅提高海外资产目标比重，目前水准为约23%。
“我们基本假设是新的海外证券配比将为35%，”东京野村外汇策略主管Yunosuke Ikeda表示。
Ikeda指出，明年将有三个互助协会并入GPIF，总计流入海外资产的金额可能约有16万亿(兆)日圆。
他说，“就外汇部位而言不太可能进行对冲，因此未来将会出现抛售日圆的压力。”
多位分析师指出，随着规模庞大的GPIF采取行动，日本规模332万亿日圆的养老基金产业也可能跟进。
美银美林首席日本外汇策略师Shusuke Yamada表示，流入海外资产的规模及速度将会是一大重点。
Yamada称，“整体而言，我们认为日本的资本流动将会产生外汇需求，因此我们长期看空日圆。
若上述这些事件与美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始升息时点明朗化迹象参杂在一起，则做空日圆/美元交易将大举增加。
日圆若出现新的卖压，市场首先将会瞄准105.50日圆，这是一个关键支撑，此为2007-2011年日圆兑美元从75.31跌至124.14的61.8%回档位。
若日圆跌破该价位，则可能回到2008年8月低点110.67。(完) (编译 李春喜/张荻/张明钧; 审校 田建华/龚芳)
路透首尔4月27日 - 韩国汽车制造企业起亚汽车表示，计划周四签署一项协议，将投资约11亿美元在印度建设其首座工厂，以在中国销售放缓之际，该企业能够涉足印度这一快速成长的市场。
路透首尔4月27日 - 韩国股市周四早盘下跌，跟随全球股市自近期高位回落之势，但科技巨头三星电子 股价因获利前景改善而跳涨逾2%，缓解了大盘跌势。 亚洲股市周四自近期高位小跌，此前市场期待已久的美国税改计划未能激励投资者。 三星电子预计当前季度的获利将进一步向好，稍早时该公司公布第一季获利创下2013年以来最佳，受惠于记忆体芯片市场火爆。 0234GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%至2,202.60点，因投资者在股市近来上涨后进行获利了结。该指数周三触及近六年高点，因投资者人气好转，且地缘政治担忧缓解。 “外国投资者对三星电子的需求今日高涨，但他们也在卖出其他类股，以对指标股指进行获利了结，该指数在较短时间内大幅上涨，”KB证券的股市分析师Bae Sung-young说。 三星SDS 和三星物产 均下跌逾6%，因三星电子称，已决定不采取控股公司结构，拒绝了美国维权对冲基金Elliot
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)