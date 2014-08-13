新闻稿：中国1-7月全国固定资产投资同比增长17%--国家统计局

分产业看，1-7月份，第一产业投资6,040亿元，同比增长25.1%，增速比1-6月份提高1个百分点；第二产业投资109,120亿元，增长13.9%，增速回落0.4个百分点；第三产业投资144,333亿元，增长19.2%，增速回落0.3个百分点。 第二产业中，工业投资106,988亿元，同比增长13.9%，增速比1-6月份回落0.3个百分点；其中，采矿业投资7,129亿元，增长3.8%，增速回落0.7个百分点；制造业投资88,600亿元，增长14.6%，增速回落0.2个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资11,258亿元，增长15.2%，增速回落1个百分点。 第三产业中，基础设施投资（不含电力）42,149亿元，同比增长25%，增速比1-6月份回落0.1个百分点。其中，水利管理业投资增长31.4%，增速回落2.8个百分点；公共设施管理业投资增长27.2%，增速提高1.7个百分点；道路运输业投资增长21%，增速回落2.5个百分点。铁路运输业投资增长19.6%，增速提高5.4个百分点。 分地区看，1-7月份，东部地区投资122,067亿元，同比增长15.9%，增速比1-6月份回落0.4个百分点；中部地区投资72,564亿元，增长18.9%，增速回落0.3个百分点；西部地区投资64,264亿元，增长18.5%，增速回落0.1个百分点。 分登记注册类型看，1-7月份，内资企业投资246,307亿元，同比增长17.9%，增速比1-6月份回落0.4个百分点；港澳台商投资6,234亿元，增长6.2%，增速提高1.4个百分点；外商投资5,950亿元，下降0.4%，1-6月份为增长0.1%。 从项目隶属关系看，1-7月份，中央项目投资11,689亿元，同比增长10.8%，增速比1-6月份回落3.8个百分点；地方项目投资247,804亿元，增长17.3%，增速回落0.2个百分点。 从施工和新开工项目情况看，1-7月份，施工项目计划总投资774,235亿元，同比增长13.1%，增速比1-6月份回落1.4个百分点；新开工项目计划总投资230,398亿元，同比增长14.6%，增速提高1个百分点。 从到位资金情况看，1-7月份，固定资产投资到位资金292,734亿元，同比增长12.9%，增速比1-6月份回落0.3个百分点。其中，国家预算资金增长11.2%，增速比1-6月份回落4.3个百分点；国内贷款增长12.7%，增速回落0.2个百分点；自筹资金增长16.6%，增速回落0.1个百分点；利用外资下降9.7%，降幅扩大1.4个百分点；其他资金下降2.1%，降幅扩大0.3个百分点。