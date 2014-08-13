中国股市：沪综指小幅收升，经济数据不振大盘震荡加剧

韩国个股：起亚汽车将投资约11亿美元在印度建设其首座工厂
路透首尔4月27日 - 韩国汽车制造企业起亚汽车表示，计划周四签署一项协议，将投资约11亿美元在印度建设其首座工厂，以在中国销售放缓之际，该企业能够涉足印度这一快速成长的市场。
路透北京8月13日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，今日公布的7月信贷数据明显低于市场预期，大盘承压快速走跌，但午后回升尾盘收红。分析师指出，经济数据疲软将对市场产生较大的下行压力，但股指大幅调整的空间也有限，后市应密切注意权重股和政策走向的变化。
沪综指 收报2,222.877点，涨1.282点或0.06%，盘中振幅达1.3%，上证A股今日成交1,462亿元人民币，上交易日为1,322亿元。 “上午的数据我觉得应该是比较重要的一个因素。”湘财证券策略分析师朱礼旭指出。
他认为，信贷数据明显低于预期表明整个经济需求仍不旺盛，二季度以来政策频出后经济依然相对疲软，如果三季度经济数据依然难有起色，市场可能将对政策有效性产生质疑。不过目前较低的通胀水平对央行调整货币政策预留了空间。
今日前期上市次新股走势出现明显分化，川仪股份 跌停报收，禾丰牧业 继续报收涨停。
中国人民银行周三公布数据显示，7月新增人民币贷款3,852亿元，同比少增3,145亿元，初步统计，2014年7月社会融资规模大幅收缩至2,731亿元，环比下降达86%。
国家统计局下午公布，7月份规模以上工业增加值同比实际增长9.0%，7月份社会消费品零售总额增长12.2%，1-7月份全国固定资产投资增长17%，均较前月增速下行。
沪深300指数 收报2,358.901点，涨0.08%；沪深300指数期货主力8月合约 尾盘报2,365.4点，涨0.04%，成交363,642手。（完）
路透首尔4月27日 - 韩国汽车制造企业起亚汽车表示，计划周四签署一项协议，将投资约11亿美元在印度建设其首座工厂，以在中国销售放缓之际，该企业能够涉足印度这一快速成长的市场。
路透首尔4月27日 - 韩国股市周四早盘下跌，跟随全球股市自近期高位回落之势，但科技巨头三星电子 股价因获利前景改善而跳涨逾2%，缓解了大盘跌势。 亚洲股市周四自近期高位小跌，此前市场期待已久的美国税改计划未能激励投资者。 三星电子预计当前季度的获利将进一步向好，稍早时该公司公布第一季获利创下2013年以来最佳，受惠于记忆体芯片市场火爆。 0234GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%至2,202.60点，因投资者在股市近来上涨后进行获利了结。该指数周三触及近六年高点，因投资者人气好转，且地缘政治担忧缓解。 “外国投资者对三星电子的需求今日高涨，但他们也在卖出其他类股，以对指标股指进行获利了结，该指数在较短时间内大幅上涨，”KB证券的股市分析师Bae Sung-young说。 三星SDS 和三星物产 均下跌逾6%，因三星电子称，已决定不采取控股公司结构，拒绝了美国维权对冲基金Elliot
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)