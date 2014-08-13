《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月13日

路透基点：润泰创新国际委托台湾银行安排90亿台币贷款--TRLPC
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国大唐集团 500 50 9 8/14簿记建档 建设银行 AAA 8/15 8/18
华夏银行 ======================================================================================= *中国华电集团 300 37 9 8/14簿记建档 中信银行 AAA 8/18 8/19
工商银行 ======================================================================================= *中国建材 300 35 9 8/14簿记建档 中信银行 AAA 8/15 8/18
农业银行 ======================================================================================= *山东高速集团 150 20 9 8/14簿记建档 招商银行 中诚信AAA 8/18 8/19
中债资信AAA- ======================================================================================= *中国航空油料 100 10 6 8/14簿记建档 光大银行 AAA 8/15 8/18 集团 国开行 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *财通证券 18 6 3 8/18招标 中信银行 AA 8/19 8/20
(最高发行余额) ======================================================================================= *第一创业证券 14 7 3 8/18招标 一创摩根证券 AA 8/19 8/20
(最高发行余额) ======================================================================================= *梅花生物 20 10 12 8/18簿记建档 兴业银行 AA 8/19 8/20
招商银行 ======================================================================================= *常高新集团 10 5 12 8/20簿记建档 平安银行 AA+ 8/21 8/22 ======================================================================================= 景德镇国资 10 5 12 8/14簿记建档 交通银行 AA 8/18 8/19 ======================================================================================= 华泰证券 121 25 3 8/14招标 中国银行 AAA 8/15 8/18 (最高发行余额) 农业银行等 ======================================================================================= 青岛国信 20 20 12 8/14簿记建档 兴业银行 AA+ 8/15 8/18 发展(集团) 国开行 ======================================================================================= 重庆化医控股 40 10 12 8/14簿记建档 光大银行 AA+ 8/15 8/18
兴业银行 ======================================================================================= 铁汉生态 5 2.5 12 8/14簿记建档 平安银行 AA- 8/15 8/18 ======================================================================================= 广州市浪奇实业 3.9 0.9 12 8/14簿记建档 兴业银行 AA- 8/15 8/18 ======================================================================================= 广东粤合资产 4 2 12 8/14簿记建档 浦发银行 A+ 8/18 8/19 经营公司 ======================================================================================= 中广核风电公司 45 10 12 8/15簿记建档 农业银行 AAA 8/19 8/20
国开行 ======================================================================================= 东北证券 24 12 3 8/15招标 建设银行 AA+ 8/18 8/19
(最高发行余额) ======================================================================================= 云南煤化工集团 12 12 12 8/15簿记建档 农业银行 AA 8/19 8/20 ======================================================================================= 天津市政 8 4 12 8/15簿记建档 兴业银行 AA 8/18 8/19 投资公司 ======================================================================================= 东莞发展控 5 3 12 8/15簿记建档 民生银行 AA 8/18 8/19 股股份公司 工商银行 ======================================================================================= 润华集团 10 5 12 8/15簿记建档 兴业银行 AA- 8/18 8/19 股份公司 ======================================================================================= 步阳集团 10 5 12 8/15簿记建档 工商银行 AA- 8/18 8/19 ======================================================================================= 湖北洋丰 3.8 3.8 12 8/15簿记建档 工商银行 AA- 8/19 8/20 股份公司 ======================================================================================= 新纶科技 3 1.5 12 8/15簿记建档 招商银行 AA- 8/18 8/19
======================================================================================= 兰州兰石集团 8 4 12 8/15簿记建档 招商银行 A+ 8/18 8/19 ======================================================================================= 重庆市轨道 15 5 12 8/18簿记建档 民生银行 AA+ 8/19 8/20 交通(集团) ======================================================================================= 空港股份 2.7 2.7 12 8/19簿记建档 北京银行 AA- 8/20 8/21 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *广西铁路投资 30 10 7 8/18簿记建档 国开行 AA+ 8/19 8/20 (集团) (附第5年末发行人上调票面利率 民生银行
选择权和投资者回售选) ======================================================================================= *安徽国贸集团 14 8 5 8/20簿记建档 民生银行 AA 8/21 8/22 控股 ====================================================================================== 贵航工业集团 18 10 5 8/14簿记建档 民生银行 AA 8/15 8/18 ====================================================================================== 天津渤化 10 5 5 8/14簿记建档 中金公司 AA- 8/15 8/18 永利化工 (天津渤海化工集团提供担保) 浦发银行 ======================================================================================= 招商局集团 100 40 7 8/15簿记建档 中信证券 AAA 8/18 8/19
招商银行 ======================================================================================= 重庆城市交通 14.5 5 5 8/15簿记建档 光大银行 AAA 8/18 8/19 开发投资（集团） ======================================================================================= 昆明钢铁 19.5 8.5 5 8/15簿记建档 国开行 AA+ 8/18 8/19 控股公司 (第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================= 东方园林 15 5 3 8/15簿记建档 平安银行 AA 8/18 8/19
浦发银行 ======================================================================================= 内蒙古高新 9 5 5 8/18簿记建档 浦发银行 AA 8/20 8/21 控股 国开行 ======================================================================================= 海格通信 17 8 3 8/19簿记建档 中信银行 AA 8/21 8/22
工商银行 ======================================================================================= 烟台港集团 21 11 5 8/19簿记建档 工商银行 AA 8/20 8/21
中国银行 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 南京市区域 1.5 1.5 3 8/18簿记建档 南京银行 AAA 8/19 8/20 集优中小企业 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 杨文纨；审校 康熙泽)
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。