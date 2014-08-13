《焦点》中国7月工业及内需偏弱运行，内生动力不足经济仍需微刺激

* 工业、投资和消费同比增速均放缓

* 仍需微刺激来稳增长，并为改革营造空间

* 货币政策料继续定向宽松

* 依靠财政支持拉动经济的力度有限

发稿 北京中文部；撰写 乔艳红

路透北京8月13日 - 中国工业、投资和消费增速在7月齐刷刷向下走，表明虽有政策托底，经济内生动力仍嫌不足。未来稳增长仍需保持微刺激力度，通过改革提高增长潜力；预计货币政策继续定向宽松，而依靠财政支出拉动经济的力度有限。

中国国家统计局周三公布，7月规模以上工业增加值同比增长9%，7月社会消费品零售总额增长12.2%，1-7月固定资产投资同比增长17%。三项数据分别低于9.2%、12.4%和17.3%的前月值，亦持平或逊于路透预估值。

“工业、投资和消费同比增速都较上月放缓，部分可以归因于去年同期基数较高，但环比增速都是有明显下降；再加上投资里面制造业投资亦下降明显，都进一步验证经济内生动力疲弱的判断，”华融证券研究部副总经理马兹晖评价称。

他认为三季度经济前景不太乐观，下滑的可能性很大,要实现7.5%的年度增长目标，还需要进一步出台政策稳经济；而财政收入面临较大压力，意味着财政支持空间不大，预计会继续采取定向货币政策。

和7月出口意外双位数高增长形成鲜明对比的是，仍是中国经济增长主要支撑力量的--固定资产投资1-7月同比增速17%，创下2002年以来最低水平。其中，制造业投资同比增速只有14.6%，远低于2013全年的18.5%和2012全年的22%；1-7月房地产开发投资同比增长13.7%，为2009年8月以来最低。

不仅7月工业、投资和消费同比增速低于6月，环比增速也有明显下降。具体来看，7月投资环比增长1.27%，明显低于6月的1.49%；工业环比增长0.68%，零售销售增长0.86%，6月分别为0.77%和0.95%。

申银万国首席宏观分析师李慧勇认为，虽然工业增速较上月有所放缓，但仍显着高于二季度平均8.9%的增幅，7月数据保持还不错跟超预期的外需拉动有关系。

“经济有改善、但基础不牢固，还需要加大既有政策的落实，尤其是要采取切实有效措施降低社会融资成本，”他说，考虑到国庆节之后物价上升压力较大，还是提醒关注10月底之前降息的概率。

数据公布后，中国股市沪综指 一度快速扩大跌幅，但尾盘勉力微幅收高0.06%，经济数据不振导致大盘震荡加剧；亚洲股市则回吐此前的温和涨幅，因为中日数据悲观令投资者保持谨慎，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最新报上涨0.28%。

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中国工业增速走势图 link.reuters.com/cus52w

**微刺激政策需要保持**

中国二季度经济在绵密的稳增长政策支撑下已有所企稳。但此后货币定向宽松政策有所收敛，房地产疲软的负面冲击却更趋明显，导致7月投资和消费内需走软，虽然外需独强，却不足以拉动整体经济。

经济内生动力严重不足，7月外贸高增长亦难以持续，分析人士认为三季度经济前景难言乐观，仍需要保持微刺激政策以为进一步深化改革营造空间。

“经济内生下滑动力犹存，未来房地产投资仍有下行空间，外需改善亦难有增量，经济高度依赖基建托底；如果货币政策会不继续采用定向宽松措施稳住基建,经济增速将趋势性下滑，”民生证券宏观团队在数据点评报告中称。

该券商指出，7月财政支出和定向宽松力度双双减弱，基建投资的回升势头暂缓，不足以对冲房地产投资的下行的负面冲击；同时，经济总需求疲弱叠加制造业产能过剩，导致制造业投资亦继续放缓。

周三上午出炉的中国7月新增人民币贷款及社会融资数据双双创下数年新低，M2增速亦低于预期，令市场倍感意外。虽然央行解读称主要指标事实上仍在合理区间，但实体经济的融资需求疲弱，也是不争的事实。

招商证券宏观团队认为，出口回升难以完全对冲投资、消费下滑，汇丰PMI动量指标显示经济仍有向上动力但动能转弱，近期粗钢产量等中观数据显露颓势，从社融数据观察实体经济有效需求不足而稳增长政策增加全社会债务水平制约未来实体端成本下降，三季度经济回升势头或减弱。

“外需明显回升，内需相对不足充分体现，而投资的后续动力也有限，加之基数因素，估计三季度GDP可能与二季度相当，微刺激政策仍需保持，”中国国家信息中心宏观研究室主任牛犁称。