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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 08:00 BJT

台湾经济指标预测--8月14日至9月5日

以下为台湾近期预定公布的经济数据:
    * 8月15日当周

    日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
    8/15      1700     经济成长率    第二季       --          +3.84%(概估值)
                         (统计值)                     
    * 8月18日当周

    日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
    8/20      1610         经常帐    第二季       --         顺差154.9亿美元
    8/20      1600       外销订单       7月       --                  +10.6%
    8/22      0830     季调失业率       7月       --                   3.97%
    * 8月25日当周

    日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
    8/25      1600   工业生产指数       7月       --                  +8.63%
    8/25      1610       M2年增率       7月       --                  +5.74%
    * 9月1日当周

    日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
     9/5      0830   消费者物价指       8月       --                  +1.75%
                          数(CPI)                     
     9/5      1610       外汇存底     8月底       --          4,236.61亿美元
    *    9月8日当周

    日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
     9/9      1600           出口       8月       --                   +5.8%
    日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
      --        --       重贴现率    第三季       --                  1.875%
 
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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