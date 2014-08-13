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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 15:10 BJT

国际油市：布兰特原油跌至13个月低点103美元下方，因供应充足

0649 GMT，布兰特原油期货 跌0.57美元至每桶102.45美元。该合约盘中一度下探102.37美元，为近月合约自2013年7月1日以来触及的最低水准。这一原油合约将在周四到期。

美国原油期货 跌0.17美元至每桶97.20美元，连续第二日下跌。

OptionsXpress的市场分析师Ben Le Brun表示，鉴于石油输出国组织(OPEC)有增产的能力，且尽管政治冲突不断，但供应面没有负面消息，能源价格近来已经下跌。

Ric Spooner of CMC Markets的首席市场分析师则表示，“布兰特原油价格稳步下跌，我想这一走势的背景是市场形成这样的观点，即近期供应不会出现中断。”

其还称，国际能源署(IEA)的报告再次显示，需求疲软而库存很多。

路透根据政府初步数据测算，中国7月表观石油需求较上年同期下降2%至每日957万桶。 (完)
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