国际油市：布兰特原油跌至13个月低点103美元下方，因供应充足

韩国个股：起亚汽车将投资约11亿美元在印度建设其首座工厂
路透首尔4月27日 - 韩国汽车制造企业起亚汽车表示，计划周四签署一项协议，将投资约11亿美元在印度建设其首座工厂，以在中国销售放缓之际，该企业能够涉足印度这一快速成长的市场。
0649 GMT，布兰特原油期货 跌0.57美元至每桶102.45美元。该合约盘中一度下探102.37美元，为近月合约自2013年7月1日以来触及的最低水准。这一原油合约将在周四到期。
美国原油期货 跌0.17美元至每桶97.20美元，连续第二日下跌。
OptionsXpress的市场分析师Ben Le Brun表示，鉴于石油输出国组织(OPEC)有增产的能力，且尽管政治冲突不断，但供应面没有负面消息，能源价格近来已经下跌。
Ric Spooner of CMC Markets的首席市场分析师则表示，“布兰特原油价格稳步下跌，我想这一走势的背景是市场形成这样的观点，即近期供应不会出现中断。”
其还称，国际能源署(IEA)的报告再次显示，需求疲软而库存很多。
路透根据政府初步数据测算，中国7月表观石油需求较上年同期下降2%至每日957万桶。 (完)
路透首尔4月27日 - 韩国汽车制造企业起亚汽车表示，计划周四签署一项协议，将投资约11亿美元在印度建设其首座工厂，以在中国销售放缓之际，该企业能够涉足印度这一快速成长的市场。
路透首尔4月27日 - 韩国股市周四早盘下跌，跟随全球股市自近期高位回落之势，但科技巨头三星电子 股价因获利前景改善而跳涨逾2%，缓解了大盘跌势。 亚洲股市周四自近期高位小跌，此前市场期待已久的美国税改计划未能激励投资者。 三星电子预计当前季度的获利将进一步向好，稍早时该公司公布第一季获利创下2013年以来最佳，受惠于记忆体芯片市场火爆。 0234GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%至2,202.60点，因投资者在股市近来上涨后进行获利了结。该指数周三触及近六年高点，因投资者人气好转，且地缘政治担忧缓解。 “外国投资者对三星电子的需求今日高涨，但他们也在卖出其他类股，以对指标股指进行获利了结，该指数在较短时间内大幅上涨，”KB证券的股市分析师Bae Sung-young说。 三星SDS 和三星物产 均下跌逾6%，因三星电子称，已决定不采取控股公司结构，拒绝了美国维权对冲基金Elliot
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)