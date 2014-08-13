《中国债市每日综述》现券收益率携手IRS同回落，数据疲软经济存忧

* 现券收益率及IRS回落，国债期货收涨

* 今日先后披露的一系列数据均疲弱

* 显经济内生动力不足，政策放松预期升温

* 但现券做多热情能否持续有待观察

路透北京8月13日 - 中国周三先后披露的一系列金融和经济数据，显示国内基本面的改善进程有反复，经济内生动力不足，避险资产受益。传导至银行间债市今日现券收益率及人民币利率互换(IRS)均回落，其中后者日内跌幅更为明显，约10个基点(bp)。

交易人士认为，数据不振推升了机构对未来货币政策进一步放松的预期，但寄望确认经济走势恐需更多数据指引，现券收益率续跌空间有待观察。

“金融数据一出来，现券收益率和IRS真是应声下跌，后来下午发的经济数据也有影响，不过影响没信贷的那么大，整体看今日现券买盘很多，金融债收益率基本下有5-6个点吧，”上海一银行交易员称。

他并指出，一季度经济不好，政府可以慢慢下药慢慢调，但现在已经是三季度了，要完成全年目标政府的时间比较紧迫，所以会不会下的药就猛一些？现在市场对降息的预期在升温。

不过华中一银行交易员提到，经济是否再次回冷暂不能确定，还需要看看未来1-2个月的数据，所以现在现券的做多热情能延续多久是存不确定性的。

中国周三公布的1-7月全国固定资产投资增速创下逾12年来最低，房地产投资的拖累愈发明显。7月工业和消费增速双双小幅回落但相对平稳，经济总体企稳迹象明显但动能不足。

另今日披露数据显示，7月新增人民币贷款3,852亿元，远低于此前路透7,275亿元的调查中值；初步统计，同期社会融资规模大幅收缩至2,731亿元，环比下降达86%。

剩余期限约年的国开行固息债140209券最新报价收益率 4.8600%/4.8050%，上日尾盘为4.92%/4.88%；剩余期限约9.44年的国开行固息债140205券最新报价收益率 5.10%/5.05%，上日尾盘为5.16%/5.10%。

受数据影响，国债期货今日盘中由跌转升；中金所目前成交最多的五年期国债期货合约TF1409 周三收报93.008元，较上日结算价涨0.226元，或0.24%。

**资金稳定预期暂未有变化**

中国银行间货币市场主要回购利率 周三趋跌；交易员表示，新股申购对资金存一定扰动，不过流动性整体尚稳定，拆入隔夜品种会略感不易，但期限相对偏长资金供给则较充裕。

甫公布的7月金融数据显示新增贷款大幅低于预期，且当月存款流失明显，相比现券、股市等迅速做出反应，货币市场表现淡定。交易人士指出，维持流动性在适度水平的基调应暂未改变，所以对下一步银行间资金预期尚稳定。

中国央行有关部门负责人周三称，在剔除特殊基数、季节效应等因素后，7月份主要金融指标仍在合理区间运行。将继续实施稳健的货币政策，既保持定力又主动作为，适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性和有效性，继续为经济结构调整与转型升级营造稳定的货币金融环境。

”今天开盘隔夜这块还是挺紧，应该是受到新股申购一定影响，中长期限供给还行，“华南一银行交易员称，”最近都感觉开盘有点指导的意味，不过短期也暂时看不到太负面的因素，预期回购利率可能会低位震荡。“

本周三、周四将有两只新股申购，欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选

上海一银行交易员认为，金融数据虽然超预期，但央行称货币信贷和社会融资规模增长仍处在合理区间，其预计短期内货币政策取向、对流动性的调控态度将延续，当然下面公开市场操作需关注。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,950.38亿元，稍高于上日的9,382.91亿元；其中，隔夜品种成交8,088.75亿元，上日为7,557.81亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8933 2.9136 -2.03 8,088.75

七天 3.3981 3.3870 +1.11 1,332.81

14天 3.6101 3.6041 +0.60 398.88

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8800 1.9050 +97.50 2,595.64

七天 4.4100 4.0500 +36.00 331.58

14天 3.7500 3.8950 -14.50 21.81

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9600 3.0000 -4.00 --

七天 3.4200 3.4200 +0.00 --

14天 3.5800 3.6000 -2.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8920 2.9160 -2.40 --

七天 3.3600 3.3900 -3.00 --

三个月 4.6882 4.6905 -0.23 --