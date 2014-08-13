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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 16:31 BJT

台湾央行：共发行2,236.5亿台币存单，存单发行余额增1.25亿

路透台北8月13日 - 台湾央行周三公布，共发行2,236.50亿台币存单，与今日存单到期金额2,235.25亿相较，存单发行余额增1.25亿。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,214.5

91天期 0.93 15

182天期 1.05 7

央行上日共发行1,036.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,505.40亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为负213亿台币，累积超额准备为负1,017亿台币，加计前期1%的超额准备为375亿台币。(完) (记者 董永年; 审校)
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