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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 15:28 BJT

突发事件：墨西哥瓦哈卡州发生5.8级地震--美国地质调查局

路透8月13日 - 美国地质调查局称，墨西哥瓦哈卡(Oaxaca)州西南部周二发生5.8级地震。

此次地震的震源深度是10公里，震中在Pinotepa Nacional镇西16公里处。

5.8级地震可能会造成较为严重的破坏。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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