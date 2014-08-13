修正-中国数据：固定资产投资增速创逾12年来最低，房地产投资低迷为主因

(第一段中应为周三，非周五)

* 固定资产投资同比增长17%，为2002年以来最低

* 工业增加值同比增9%符合预期，消费增长12.2%

* 房地产投资同比增13.7%，增速为2009年8月以来最低

* 经济动能不足，刺激政策仍需发力

路透北京8月13日 - 中国周三公布的1-7月全国固定资产投资增速创下逾12年来最低，房地产投资的拖累愈发明显。7月工业和消费增速双双小幅回落但相对平稳，经济总体企稳迹象明显但动能不足。

分析人士认为，整体看经济运行比较稳定，但房地产投资增速的不断下行暗示未来稳增长压力仍大，政府仍需定向刺激并进行改革来巩固目前的经济复苏动能。

“从7月份数据看，投资回落比较明显，这与房地产投资下降有直接关系，房地产对经济下拉的作用愈发明显。消费看虽然名义增幅有所回落，但结合CPI数据分析，总体保持平稳。工业增加值保持在9%，亦相对平稳。”中国国家信息中心宏观研究室主任牛犁说。

他并称，总体看，虽然受微刺激政策支持经济企稳明显，但结合信贷与财政数据总体分析，后续再依靠投资拉动经济的动力已不足，其中财政支出增幅在5，6月份高逾20%，结合年初预算安排看，下半年依靠财政支出加速支持经济的能力有限，更多需要依靠改革释放动力。

中国国家统计局周三公布，7月规模以上工业增加值同比增长9%， 社会消费品零售总额增长12.2%，1-7月固定资产投资同比增长17%。工业增加值同比与预期一致，社会消费品零售总额和固定资产投资同比增速低于预估值，其中固定资产投资同比增速创2002年以来最低。

统计局并公布，1-7月房地产开发投资同比增长13.7%，房屋新开工面积同比下降12.8%；商品房销售面积同比下降7.6%，销售额下降8.2%。其中1-7月房地产开发投资同比增速为2009年8月以来最低。

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工业增加值图表：link.reuters.com/cus52w

**稳增长政策仍需加力**

总体来看，7月经济数据较之前略有降温，一方面受7月社会融资扩张放缓影响，另一方面受去年高基数影响，但数据至少说明政府仍需要加强局部政策刺激以及进行有效经济改革来巩固目前的经济复苏动能。

“结合7月份社融数据的急剧回落，经济再次下行压力应会提早到来，稳增长政策将会持续出台。”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮称，最主要的着力点将是加大投资力度。

他并表示，改革当然是推动增长最有效的方式，但见效较慢，如果要确保今年GDP增速，除加大短期投资力度外恐怕别无他法，此时将会要求适度宽松的货币政策相配合，同时降息以降低融资成本，最优选项应是调低GDP目标，容许经济有序缓慢降温，同时加快推出改革措施。

中国央行周三公布数据显示，7月新增人民币贷款及社会融资数据双双创下数年新低，M2增速亦低于预期。央行随后表示，7月份主要金融指标仍在合理区间运行。分析人士认为，未来货币政策进一步宽松的预期或因此有所抬头。

民生银行首席研究员温彬亦表示，房地产投资仍在持续下滑，还有去年三季度的高基数效应，都暗示下一阶段经济稳增长压力仍然是比较大。