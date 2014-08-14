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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 09:05 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.32%，上日加权利率3.3981%

路透上海8月14日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在3.32%，上日该期限加权平均利率为3.3981%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.32% 3.7000% 3.3981%

周三银行间市场质押式回购总成交金额9,950.38亿元，稍高于上日的9,382.91亿元；其中，隔夜品种成交8,088.75亿元，上日为7,557.81亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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