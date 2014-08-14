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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 09:19 BJT

中国公开市场：今日进行300亿元14天正回购，本周净投放140亿元

路透上海8月14日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币14天期正回购操作，路透计算显示，本周公开市场将净投放140亿元，结束此前连续两周净回笼。

在资金面宽松且市场利率低企的状态下，央行公开市场周二正回购200亿元规模完全对冲了当日到期量，且利率仍继续持平，符合市场预期。

据路透计算，本周公开市场有640亿元人民币正回购到期，其中周二到期200亿元，周四到期440亿元。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。（完） (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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