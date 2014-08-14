中国公开市场：今日进行300亿元14天正回购，本周净投放140亿元

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透上海8月14日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币14天期正回购操作，路透计算显示，本周公开市场将净投放140亿元，结束此前连续两周净回笼。
在资金面宽松且市场利率低企的状态下，央行公开市场周二正回购200亿元规模完全对冲了当日到期量，且利率仍继续持平，符合市场预期。
据路透计算，本周公开市场有640亿元人民币正回购到期，其中周二到期200亿元，周四到期440亿元。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。（完） (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。