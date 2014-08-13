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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 16:24 BJT

香港股市：从盘中跌势中反弹，收在逾三年半高位

康师傅控股 领涨恒生成分股，该股上涨3.4%。统一中控 上涨2.9%至约五个月高位。

国泰航空 下跌1.7%，尽管其上半年净利超越分析师预估。(完)
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