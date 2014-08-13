中国债市：数据不佳IRS大跌，经济疑虑再起曲线更趋平坦化

路透上海8月13日 - 中国银行间市场人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三全线大跌，因上午公布的7月金融数据远弱于预期，且下午发布的投资等数据亦显示经济欠缺动力，此前债市谨慎的情绪转暖，相较现券，IRS跌幅更为明显，经济疑虑则令曲线更趋平坦。

交易员并表示，IRS今日跌势更多是对此前数据预期偏差的集中修正，而确认经济基本面再次趋弱仍需更多数据样本印证，政策面是否有进一步宽松动作也还需观察，尚难言IRS已寻获突破方向。

“下午利率继续小幅下降，IRS短端降幅大约10bp（基点），长端13bp，债券降幅小一些，”广发银行高级交易员颜岩称。

中国周五下午公布的1-7月全国固定资产投资增速创下逾12年来最低，房地产投资的拖累愈发明显。7月工业和消费增速双双小幅回落但相对平稳，经济总体企稳迹象明显但动能不足。

上海一银行交易员谈到，经济预期再次转向谨慎，令IRS曲线延续了平坦化的势头，相对而言，因今日一年国债定位偏高，以及新股IPO后续或仍会对资金面形成扰动，均对IRS短端下行有所制约。

他指出，令人大跌眼镜的数据是今日IRS大跌的主要推动力，而仅凭单日走势就认为方向已明确为时过早，市场持续性仍有待进一步观察。

中国7月新增人民币贷款及社会融资数据双双创下数年新低，M2增速亦低于预期，令市场倍感意外并迅速做出反应。央行随后表示，7月份主要金融指标仍在合理区间运行。分析人士认为，数据回落与半年末之后银行存款大幅回落有关，同时也与加强银行同业监管及实体经济融资需求仍旧疲弱不无关系。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.5988/3.6975 3.6438/3.7275 3.8467/3.9325 4.0175/4.1075 4.0167/4.3367

上日 3.6278/3.7311 3.6836/3.7717 3.8908/3.9758 4.0750/4.1636 4.0800/4.3384

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变动 -0.0290/-0.0336 -0.0398/-0.0442 -0.0441/-0.0433 -0.0575/-0.0561 -0.0633/-0.0017

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。