《路透晚报》--8月13日日间新闻摘要（国际版）

--汇市：英镑在央行报告出炉前微升，欧元走势持续挣扎

英镑周三在欧洲盘初微升，投资者在英国央行发布报告前削减空仓。央行报告可能提供该国何时开始收紧货币政策的线索。

英镑兑美元小升0.1%，报1.6825，脱离周二创下两个月低位1.6757。英镑兑欧元亦上涨，欧元下跌0.2%至0.7938英镑。

--金属期市：伦敦期铜跌至6月以来低点，中国房地产低迷拖累经济增长

伦敦期铜周三跌至6月来最低水准，因中国公布的一系列经济数据显示房地产市场低迷拖累经济增长，且市场担心乌克兰危机导致欧洲增长放缓。

0717GMT，LME三个月期铜跌至每吨6,918.75美元，为6月26日以来最低，上日曾小幅下跌。

--欧元债市：德债收益率在标售前小升，但仍未远离纪录低点

德国公债收益率周三小升，稍后将迎来一波十年期德债标售。鉴于欧元区经济前景趋弱，引发欧洲央行可能进一步放宽政策的预期，这料将推高欧元区公债价格。

德国10年期公债收益率上升1个基点至1.07%，距离上周创下的1.02%的纪录低点不远。收益率通常在发债前上升，因交易员为新债腾挪空间，不过分析师预计收益率近期将被定在纪录低点。

--布兰特原油跌至13个月低点，因供应充沛

布兰特原油期货连续第四日下跌，跌至逾一年最低，向每桶102美元滑落，因供应充沛的影响盖过伊拉克和利比亚动乱或引发供应中断的担忧。

0838GMT，周四到期的9月布兰特原油期货跌0.43美元至每桶102.59美元。美国原油期货跌0.10美元至每桶97.27美元。

--全球金市：金价在1,300美元上方持稳，乌克兰危机巩固避险需求

黄金在每盎司1,300美元上方得到良好支撑，德国投资者信心低迷，加之市场担心乌克兰危机对欧洲的经济影响，令黄金避险魅力陡增。