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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 17:22 BJT

香港数据：7月底止外汇基金境外资产增至27,032亿港元--金管局

路透香港8月14日 - 香港金融管理局（HKMA）周四公布，截至7月底止外汇基金境外资产为27,032亿港元，较6月底增加326亿港元。

货币基础为13,151亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、总结余，以及已发行外汇基金票据及债券。

外汇基金对香港私营部门的债权总额为1,643亿港元。

对外负债总额为3亿港元，为须支付予外汇基金外聘基金经理的费用。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)
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