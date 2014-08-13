路透专访：印尼自由港首席执行官称，今年铜精矿产出预计下滑20%

路透基点：润泰创新国际委托台湾银行安排90亿台币贷款--TRLPC
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
“我们今年已经向中国发了一批船货，或许在未来数日还将向西班牙发出一批。”他说道。他目前尚不能给出削减14万吨库存的具体时间表，这个库存规模只比产能低5,000吨。
“当运作恢复正常后，我们每天大概都会产出5,000-6,000吨矿石。”Soetjipto补充说。
印尼政府在1月实施的出口税新规旨在迫使矿商发展当地的矿石加工业，因政府认为这将为拥有庞大矿产资源的印尼带来更大回报。
矿产业整体上对于这个发展下游产业和兴建冶炼厂的决定存疑，因矿山通常都位于缺少电力和基础设施的偏远地区。
自由港与印尼政府签署了一份涵盖特许费支付、出口税和冶炼厂建设等内容的谅解备忘录，并答应剥离对印尼业务的额外20%股权投资，此后，双方达成了恢复出口的协议。印尼政府目前已经拥有对自由港印尼业务的9.36%股权。（完）
(编译 田建华/高琦 审校 张明钧)
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。