路透专访：印尼自由港首席执行官称，今年铜精矿产出预计下滑20%

“我们今年已经向中国发了一批船货，或许在未来数日还将向西班牙发出一批。”他说道。他目前尚不能给出削减14万吨库存的具体时间表，这个库存规模只比产能低5,000吨。

“当运作恢复正常后，我们每天大概都会产出5,000-6,000吨矿石。”Soetjipto补充说。

印尼政府在1月实施的出口税新规旨在迫使矿商发展当地的矿石加工业，因政府认为这将为拥有庞大矿产资源的印尼带来更大回报。

矿产业整体上对于这个发展下游产业和兴建冶炼厂的决定存疑，因矿山通常都位于缺少电力和基础设施的偏远地区。

自由港与印尼政府签署了一份涵盖特许费支付、出口税和冶炼厂建设等内容的谅解备忘录，并答应剥离对印尼业务的额外20%股权投资，此后，双方达成了恢复出口的协议。印尼政府目前已经拥有对自由港印尼业务的9.36%股权。（完）