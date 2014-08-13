台湾汇市：台币连二日收贬，外资略汇出但气氛观望

* 台币随亚币略微走疲 * 外资稍有汇出 * 实质交易大区间看29.950-30.050 路透台北8月13日 - 台币兑美元 周三连续第二日收贬，但实质交易大 致稳于先前区间。汇银人士指出，中国经济数据走疲令亚币略走弱，外资也有汇出。但由于 各方仍观望国际情势变化，交投偏向清淡。 汇银人士说，虽然外资在台股现货市场买超逾71亿台币，但在外汇市场并未见外资汇入 ，反而有些汇出的力道，推测这可能来自于现金股利汇出的需求。至于出口商虽有抛汇需求 但力道不强，态度偏向观望。 〞国际上没有什么大事情，台币不会动，〞一位大型本地商银交易员表示。 他们表示，目前各方仍关注乌克兰等地缘政治发展的情况，整体而言消息面清淡，也让 台币的交投不振。今日台北外汇经纪公司交易额仅4.45亿美元，上日为4.54亿。 韩元兑美元周三下跌，因韩国央行本周料将降息；其他多数新兴亚币亦下跌，因中国经 济数据趋疲，且有乌克兰危机疑虑罩顶。 中国今日公布7月新增人民币贷款及社会融资数据双双创下数年新低，M2增速亦低于预 期；另外7月工业、投资和消费增速也都刷刷向下走，宽货币预期升温。 台湾股市周三收高，表现优于亚洲区域股市。 外资及陆资在台股买超71.5 7亿台币，中止先前连四日卖超 今日海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 一个月天期报价美元-0.005/0.005。美 元/台币一个月远汇报价 尾盘在30.010/30.020左右，上日纽约盘收在29.995 。 台币今日主要交易区间在30.003-30.011，上日交易区间在29.998-30.006。他们并预估 ，近期的大区间预料将不超29.950-30.050的范围。 本周金融市场重要经济数据和事件： 8/13(三)：德国7月CPI和消费者调和物价指数(HICP)终值、美国纽约联邦储备银行总裁 杜德利和波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在研讨会上讲话、欧元区6月工业生产、美国抵 押贷款市场指数、美国零售销售、美国企业库存； 8/14(四)：韩国央行利率决定、欧元区GDP及通胀率、德国第二季GDP初值、美国一周初 请失业金人数； 8/15(五)：台湾公布第二季GDP统计值、美国纽约联储8月制造业指数、美国7月生产者 物价指数(PPI)和核心PPI终值、美国7月工业产出和产能利用率、美国明尼亚波利斯联储总 裁柯薛拉柯塔讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公司 30.065 30.060 29.850-30.065 30.065 4.45 4.54 元太外汇经纪公司 30.064 30.058 30.000-30.064 30.063 2.70 2.44 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.130/-0.100 -0.135/-0.110 (完)