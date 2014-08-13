中国政策：发挥商业保险保障作用和险资长期投资优势--国务院

路透北京8月13日 - 中国国务院周三发文指出，要把商业保险建成社会保障体系的重要支柱，并发挥保险资金长期投资的独特优势，在保证安全性、收益性前提下，创新保险资金运用方式，提高保险资金配置效率。

刊登在中国政府网上的国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见表示，把商业保险逐步发展为个人和家庭商业保障计划的主要承担者、企业发起的养老健康保障计划的重要提供者、社会保险市场化运作的积极参与者。

“支持有条件的企业建立商业养老健康保障计划，支持保险机构大力拓展企业年金等业务，并充分发挥商业保险对基本养老、医疗保险的补充作用。”意见指出。

中国保监会此前公布，今年上半年，保险业实现原保险保费收入11,488.72亿元人民币，同比增长20.78%。上半年保险业总资产达93,737.15亿元，较年初增长13.09%。

对于保险资金运用，意见表示，促进保险市场与货币市场、资本市场协调发展，进一步发挥保险公司的机构投资者作用，为股票市场和债券市场长期稳定发展提供有力支持；此外，鼓励保险资金利用债权投资计划、股权投资计划等方式，支持重大基础设施、棚户区改造、城镇化建设等民生工程和国家重大工程。

在支持实体经济和中小企业融资方面，意见称，鼓励保险公司通过投资企业股权、债权、基金、资产支持计划等多种形式，在合理管控风险的前提下，为科技型企业、小微企业、战略性新兴产业等发展提供资金支持；同时，加快发展小微企业信用保险和贷款保证保险，增强小微企业融资能力。

此外，意见提出，加大保险业支持企业“走出去”的力度，着力发挥出口信用保险促进外贸稳定增长和转型升级的作用，加大出口信用保险对自主品牌、自主知识产权、战略性新兴产业的支持力度，重点支持高科技、高附加值的机电产品和大型成套设备，简化审批程序。

意见指出，到2020年，保险成为政府、企业、居民风险管理和财富管理的基本手段和政府改进公共服务、加强社会管理的有效工具。保险深度（保费收入/国内生产总值）达到5％，保险密度（保费收入/总人口）达到3500元/人。

意见表示，要以制度建设为基础，以商业保险为平台，以多层次风险分担为保障，建立巨灾保险制度，研究建立巨灾保险基金、巨灾再保险等制度，逐步形成财政支持下的多层次巨灾风险分散机制。

此前，中国保监会称，保险业上半年赔款和给付支出3,531.62亿元，同比增长19.21%。在资金运用方面，保险行业上半年资金运用余额85,906.64亿元，较年初增长11.75%。 （完）

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