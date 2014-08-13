香港个股：台泥国际料第四季水泥价格回升，拟以并购形式扩大规模

路透香港8月13日 - 业务在中国的台资水泥商--台泥国际 料随着旺季的来临，接近第四季时水泥平均售价将会回升，未来考虑在华东和华南地区以并购形式扩大规模。

董事总经理吴义钦在记者会上称，去年上半年市场低迷，年末第四季度上升迅速，今年上半年维持乐观形势保持高位，下半年的提升将相对容易。

他说，今年西南地区中以贵州表现最好，基础建设的需求及生产线的供给均有大幅上升。华南地区第二季度因雨季令消耗量受影响，但随着天气好转加上广东建设需求增加，预测未来价格仍会继续上升。

至于华东市场受房地产影响较大，吴义钦表示，由于房地产行业资金紧张，上半年商品房销售不景气，如果限贷、限购政策有所放松，资金紧张问题得到解决，对于水泥行业的正面影响有望于第四季度开始显现。

由于水泥行业产能过剩，过去数年内地政府持续严控新增产能。他表示，公司在广东韶关的项目正在等待政府关闭旧厂房，颁发批文。

吴义钦表示，并购在公司未来扩张中将占重要角色。过去大型水泥企业增加产能以自建厂房为主，并购为辅；但现在情况则相反。公司一直在寻找合适的项目和机会，华南和西南将是主要的目标并购市场，以扩大规模。

他并指，目前公司负债率已降至50%以下，为并购提供弹性。

此外，台泥国际8月初与贵州政府达成协议，利用水泥生产设施处理城市生活垃圾，公司于贵州安顺投资8,000万元人民币建立厂房，政府支付每吨150至200元，日均处理200吨生活垃圾。公司表示，利用水泥设备处理垃圾对环境有利，公司并正与其他地方政府磋商类似项目。