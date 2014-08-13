香港个股：台泥国际料第四季水泥价格回升，拟以并购形式扩大规模

路透基点：润泰创新国际委托台湾银行安排90亿台币贷款--TRLPC
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透香港8月13日 - 业务在中国的台资水泥商--台泥国际 料随着旺季的来临，接近第四季时水泥平均售价将会回升，未来考虑在华东和华南地区以并购形式扩大规模。
董事总经理吴义钦在记者会上称，去年上半年市场低迷，年末第四季度上升迅速，今年上半年维持乐观形势保持高位，下半年的提升将相对容易。
他说，今年西南地区中以贵州表现最好，基础建设的需求及生产线的供给均有大幅上升。华南地区第二季度因雨季令消耗量受影响，但随着天气好转加上广东建设需求增加，预测未来价格仍会继续上升。
至于华东市场受房地产影响较大，吴义钦表示，由于房地产行业资金紧张，上半年商品房销售不景气，如果限贷、限购政策有所放松，资金紧张问题得到解决，对于水泥行业的正面影响有望于第四季度开始显现。
由于水泥行业产能过剩，过去数年内地政府持续严控新增产能。他表示，公司在广东韶关的项目正在等待政府关闭旧厂房，颁发批文。
吴义钦表示，并购在公司未来扩张中将占重要角色。过去大型水泥企业增加产能以自建厂房为主，并购为辅；但现在情况则相反。公司一直在寻找合适的项目和机会，华南和西南将是主要的目标并购市场，以扩大规模。
他并指，目前公司负债率已降至50%以下，为并购提供弹性。
此外，台泥国际8月初与贵州政府达成协议，利用水泥生产设施处理城市生活垃圾，公司于贵州安顺投资8,000万元人民币建立厂房，政府支付每吨150至200元，日均处理200吨生活垃圾。公司表示，利用水泥设备处理垃圾对环境有利，公司并正与其他地方政府磋商类似项目。
台泥国际今日微幅收高0.28%，报3.54港元，过去一个月升11%。(完) (发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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