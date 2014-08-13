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市场报道 | 2014年 8月 13日 星期三 17:22 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元和欧元下跌，因平均每周薪资所得同比下滑

英国国家统计局表示，包括奖金在内的截至6月的三个月平均每周薪资所得则较上年同期下滑0.2%，为2009年3-5月以来首见下滑，当时因金融危机造成奖金发放减少。

“总括来看，数据有点较预期疲弱，但没到改变情况的地步，就业趋势仍然有利，”RBC Capital Markets外汇策略全球主管Adam Cole表示。

交易商接下来将关注英国央行0930GMT公布的季度通胀报告以寻求利率线索。

欧元兑英镑 缩减稍早跌势至0.7954英镑，数据公布前报0.7935英镑。(完)

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