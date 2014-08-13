欧洲汇市：英镑兑美元和欧元下跌，因平均每周薪资所得同比下滑

日本股市：日经指数早盘收跌，静待日本央行政策决定
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
英国国家统计局表示，包括奖金在内的截至6月的三个月平均每周薪资所得则较上年同期下滑0.2%，为2009年3-5月以来首见下滑，当时因金融危机造成奖金发放减少。
“总括来看，数据有点较预期疲弱，但没到改变情况的地步，就业趋势仍然有利，”RBC Capital Markets外汇策略全球主管Adam Cole表示。
交易商接下来将关注英国央行0930GMT公布的季度通胀报告以寻求利率线索。
欧元兑英镑 缩减稍早跌势至0.7954英镑，数据公布前报0.7935英镑。(完)
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路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。