中国政策：保持货币信贷总量合理适度增长，缓解企业融资贵--国务院

路透北京8月14日 - 为缓解企业融资成本高问题，中国国务院出台指导意见称，要保持货币信贷总量合理适度增长，维持流动性平稳适度，为缓解企业融资成本高创造良好的货币环境。

中国政府网周四刊登国务院办公厅文件称，中国经济仍存在不稳定因素，下行压力依然较大，结构调整处于爬坡时期，解决好企业特别是小微企业融资成本高问题具有重要意义。

国务院强调切实执行有保有控的信贷政策，对产能过剩行业中有市场有效益的企业不搞“一刀切”。有序推进利率市场化改革，综合考虑宏微观经济金融形势，完善市场利率形成和传导机制。

此外，要加强管理影子银行、同业业务、理财业务等，理财产品应当与实体经济直接对接；抑制金融机构筹资成本不合理上升，遏制变相高息揽储等非理性竞争行为。（完）

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