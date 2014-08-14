中国政策：保持货币信贷总量合理适度增长，缓解企业融资贵--国务院

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京8月14日 - 为缓解企业融资成本高问题，中国国务院出台指导意见称，要保持货币信贷总量合理适度增长，维持流动性平稳适度，为缓解企业融资成本高创造良好的货币环境。
中国政府网周四刊登国务院办公厅文件称，中国经济仍存在不稳定因素，下行压力依然较大，结构调整处于爬坡时期，解决好企业特别是小微企业融资成本高问题具有重要意义。
国务院强调切实执行有保有控的信贷政策，对产能过剩行业中有市场有效益的企业不搞“一刀切”。有序推进利率市场化改革，综合考虑宏微观经济金融形势，完善市场利率形成和传导机制。
此外，要加强管理影子银行、同业业务、理财业务等，理财产品应当与实体经济直接对接；抑制金融机构筹资成本不合理上升，遏制变相高息揽储等非理性竞争行为。（完）
欲浏览原文，请点击here (发稿 李贺; 审校 黄凯)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。