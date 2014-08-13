CNH动态：中国数据疲弱无碍离岸即期向上，6.15点位仍面临较大阻力

路透香港8月13日 - 尽管中国公布7月的宏观数据均较疲弱，仍无碍离岸人民币现汇 周三低开高走，尤其是下午在岸（CNY）盘中美元卖盘增多牵引下，离岸即期亦小幅走高，交易员认为，今日宏观数据对即期影响不大。

“在岸即期尾盘4点多有拨美元卖盘直接把即期从6.16拉低到6.1544，一路砸下来，”一位中资银行交易员称，一些商业银行正在清美元的长头寸，美元卖盘增多，而客盘美元买盘需求量又不大，人民币即期自然向上行。

他认为，今日中国公布的宏观经济数据对人民币即期市场影响并不大， 一些市场人士更预期，随着7月新增信贷创近5年来新低等影响，中国央行后期或可能出现宽松举动预期。

另一位外资行研究人士则表示，即期市场与今天宏观数据是间接关系，之前离岸即期往下没突破现在继续向上调整，相信近日盘中还是在6.15-6.17区间震荡。

中国周三公布的7月新增人民币贷款及社会融资数据双双创下数年新低，1-7月全国固定资产投资增速创下逾12年来最低，7月工业和消费增速双双小幅回落但相对平稳，经济总体企稳迹象明显但动能不足。

中国兴业银行最新研究报告预计，人民币汇率短期升值压力仍然明显，年内剩余时间人民币会总体升值，但不会突破去年末6.10元水平，6.15元前后会面临中间价较大阻力。

本地时间下午5:42时，离岸人民币现汇 报6.1587，上日收盘在6.1601。人民币中间价 在走升近一个月高点后，今日低开在6.1533，上日在6.1517。

在岸汇价 周三收升，日内多数时间成交价亦在贬值至6.16元附近后持续窄幅波动，但因无油盘等大笔购汇入场，尾盘时疑有美元多头止损结汇，令人民币收强。短期内区间振荡行情料持续。

同时间，无本金远期外汇(NDF)，一年期 报6.2365/6.2415，跌0.04%，上日在6.2340。

全球汇市上，英镑周三在欧洲盘初微升，投资者在英国央行发布报告前削减空仓。央行报告可能提供该国何时开始收紧货币政策的线索。而日圆兑美元下滑，逐步消化日本经济第二季萎缩的数据。（完）

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