中港个股：农行业绩期前遭卡塔尔投资局减持约6,600万港元H股股份

路透基点：润泰创新国际委托台湾银行安排90亿台币贷款--TRLPC
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透香港8月13日 - 据联交所资料显示，将于本月稍后公布业绩的中国农业银行 ，近日遭股东卡塔尔投资局减持价值约6,600万港元H股股份。
卡塔尔投资局透过子公司Qatar Holding持有农行的股份，后者于上周四（7日）按平均每股3.73港元，沽出1,768.6万股。
本次减持后，卡塔尔投资局于农行H股的持股比例由17%降至16.94%，较今年初约22%的持股明显下降。
卡塔尔投资局于2010年以公司投资者身份认购农行首次公开发售（IPO）股份，金额为28亿美元，认购逾68亿股H股。
现时卡塔尔投资局仍持有农行约52.08亿股H股，按今天收市价3.78港元计，市值约197亿港元。
据上海交易所资料，农行预计于本月28日公布中期业绩。（完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。