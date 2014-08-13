中国证券：P2P平台瞄上股民客户，赢众通与同信证券合推网络借贷

路透上海8月13日 - 在中国P2P（个人对个人）市场疯狂成长之际，国内一家新成立的P2P平台赢众通瞄准了股民这个细分客户市场，其与西藏同信证券合作，近日针对同信证券客户推出了网络借贷产品“同赢随时贷”。

同信证券官方网站显示，同赢随时贷的借款起点低至1,000元人民币，根据借款人信用和资产状况最高可给予20万元授信额度。借款人需要有可流通的同信证券帐户资产，包括基金、股票、债券、资金等，可申请最高达帐户资产50%的融资额，赢众通平台将实时审核借款需求并即时放款。

与通常的券商融资业务和股票质押借款不同的是，随时贷无需质押股票，帐户尚可进行自由交易。其年化息率为8.5-10%，包括了利息、平台服务费及保险费。而目前券商的融资融券业务，其融资借贷年化利率普遍为8.6%。

赢众通网站称，随时贷产品，贷款期限为15天至3个月，用于满足个人生活消费和投资需求。国内首家网络保险公司--众安保险将为此借款提供保证保险，若借款人未能履行还款责任，众安保险将对未偿还的剩余本金和截止还款日的全部应还未还利息进行全额赔付。