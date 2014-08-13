中国债市：国债期货拟增期转现及大宗业务，均采用场外交易--消息

路透上海8月13日 - 中国金融期货交易所正谋求通过丰富业务品种推动场内国债期货业务的发展，两位消息人士周三透露，中金所近期向部分会员下发了期转现及大宗交易业务的调研问卷，拟推出该两类通过场外协商方式交易的业务，丰富机构的业务类型，两种交易都不计入期货场内价格。

具体而言，期转现指交易者通过集合竞价和连续竞价以外方式达成，交易者向同一交易对手同时卖出（买入）期货市场合约时，在现货等市场上买入（卖出）交易所认可的，价值相当的对应有价证券或者其他相关资产。

“与基差交易相似，但期转现交易事先约定了提前回购时间，更有约束力。“消息人士认为。

路透已联络中金所，但暂未获得相关评论。

按照现有的国债期货交割设计，买方是无法确定交割时收到的国债是理想品种的。而通过期转现业务，多方在买入一笔期货合约的时候，可以同时通过一笔期转现业务，约定一定期限后将期货平仓，同时买入目标现货，降低交割时拿到“烂债”的概率。

按照中金所的设想，期转现的现货除了记帐式国债外，未来ETF和政策性银行债也可参与，并且没有最低交易量的要求。

至于大宗交易，按照中金所的设计，是通过集合竞价和连续竞价以外方式达成，并且交易量不低于交易所大宗交易最低交易量，目前暂定最低30手起交易，即3,000万规模。

"国债期货目前单笔的交易量都不大，30手算大单，但等银行进来后，估计要100手才合适。“有交易员人士认为。

据了解，因为期转现和大宗交易都是场外交易，所以除了交易量计入当日合约成交量外，期货成交价格并不计入当日结算价，最高价，最低价，开盘价，最新价和收盘价，即不影响场内的价格，但成交价均必须在当日的涨跌停板幅度内，并在申报协商达成时点最新价的上下0.5%内。

国债期货自去年推出来后，持仓量平稳上升，截至今日收盘，三个合约的总持仓量为8，087手，今日的总成交额近49亿元人民币。